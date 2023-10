DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.426,75 +0,4% +11,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.437,25 +0,4% +35,7% Euro-Stoxx-50 4.230,04 +0,7% +11,5% Stoxx-50 3.991,50 +0,7% +9,3% DAX 15.553,85 +0,6% +11,7% FTSE 7.677,91 +0,8% +2,3% CAC 7.164,59 +0,5% +10,7% Nikkei-225 32.494,66 +1,7% +24,5% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,68 -0,18 -3,12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,18 83,49 +0,8% +0,69 +8,2% Brent/ICE 86,61 85,82 +0,9% +0,79 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,13 1.874,30 +0,4% +7,83 +3,2% Silber (Spot) 22,17 22,08 +0,4% +0,09 -7,5% Platin (Spot) 885,45 890,00 -0,5% -4,55 -17,1% Kupfer-Future 3,63 3,61 +0,5% +0,02 -4,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich etwas von den jüngsten Abgaben. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas vor erhöhten Risiken für die Märkte gewarnt. "Auch wenn es keine direkten Auswirkungen auf das physische Angebot gab, werden die Märkte angesichts der Entwicklung der Krise in Atem bleiben", so die IEA in ihrem jüngsten Bericht und fügt hinzu, dass sie für dieses Jahr einen Anstieg der Rohölnachfrage auf ein Rekordniveau erwartet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Donnerstag dürfte sich die Aufwärtstendenz an der Wall Street fortsetzen. Den entscheidenden Impuls dürften aber die vorbörslich anstehenden US-Verbraucherpreise für den September liefern. Daneben stützt, dass der chinesische Staatsfonds seine Beteiligung an den vier größten Banken des Landes aufgestockt hat. Dies wird als richtiger Schritt der Regierung zur Stärkung des Vertrauens in den Kapitalmarkt gewertet. Am Anleihemarkt haben die Renditen ihre starken Abgaben der vergangenen Tage zunächst beendet und zeigen sich wenig verändert. Daneben sind die Blicke auf den Beginn der Berichtssaison gerichtet, der am Freitag mit den Ergebnissen von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup einen ersten Höhepunkt erlebt. Bei den Einzelwerten geben die Aktien von Ford vorbörslich nach. Die US-Autogewerkschaft UAW hat im laufenden Tarifstreit den Druck erhöht und überraschend die Mitarbeiter des größten Ford-Werks in Kentucky zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Microsoft reduzieren sich leicht. Die US-Steuerbehörde fordert von dem Softwarekonzern nach Angaben des Unternehmens Steuerschulden in Höhe von 29 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende US-Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 Walgreens Boots Alliance Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 207.000 Realeinkommen September 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Positiv wertet Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets, dass der chinesische Staatsfonds Aktien einiger der größten Banken des Landes gekauft hat. Dies werde an der Börse als richtiger Schritt der Regierung zur Stärkung des Vertrauens in den Kapitalmarkt gewertet. Die übergeordnet gute Stimmung wird weiterhin unterstützt durch fallende Renditen bei den Anleihen. In den USA fiel die Rendite der 10-jährigen Anleihen auf nunmehr 4,55 Prozent zurück, nachdem sie noch in der Vorwoche bis auf 4,85 Prozent gesprungen war. Die Veröffentlichung des Fed-Protokolls vom Vorabend unterstützt die positive Sicht. Mit Spannung wird auf die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag gewartet, nachdem die Erzeugerpreise am Vortag leicht höher als erwartet ausfielen. Hier kommt es für die Marktstrategen der Helaba darauf an, dass sich der rückläufige Trend fortsetzt. Die Gesamtteuerungsrate sei seit dem zyklischen Hoch vom Juni vergangenen Jahres bei 9,1 Prozent deutlich zurückgekommen. In den vergangenen beiden Monaten stieg sie aber wieder auf zuletzt 3,7 Prozent. Die Inflation sei hartnäckiger als zunächst gedacht. Die Publicis Groupe (+4,6%) hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Ausblick erhöht, nachdem das organische Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Ericsson muss eine überraschende Abschreibung auf seine Beteiligung an Vonage von 32 Milliarden Kronen (ca. 2,8 Milliarden Euro) vornehmen. Gleichzeitig bekennt sich Ericsson zu Vonage und sieht es als Eckpfeiler der Unternehmensstrategie. Stützend auf die Ericsson-Aktien (+3,3%) wirkt aber das Update zu den Zahlen zum dritten Quartal. Givaudan (+1,9%) liegen gut im Markt. Laut der Citigroup hat sich das organische Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers im dritten Quartal um 280 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal beschleunigt. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag erholen sich FMC nur leicht - für die Papiere geht es um 1,5 Prozent nach oben, nachdem sie am Mittwoch um 17 Prozent eingebrochen waren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:18 Uhr Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0616 -0,0% 1,0628 1,0618 -0,8% EUR/JPY 158,39 +0,0% 158,50 158,36 +12,9% EUR/CHF 0,9561 -0,2% 0,9569 0,9585 -3,4% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8632 0,8633 -2,4% USD/JPY 149,18 +0,1% 149,13 149,13 +13,8% GBP/USD 1,2295 -0,1% 1,2313 1,2300 +1,7% USD/CNH (Offshore) 7,2960 -0,1% 7,2950 7,2988 +5,3% Bitcoin BTC/USD 26.770,10 +0,2% 26.822,00 27.066,37 +61,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit leichten Abgaben zeigt sich der Dollar. Hier dürften die US-Verbraucherpreise den entscheidenden Impuls liefern. Eine stärker als erwartet fallende Inflation bedeute, dass die Fed vermutlich keine weitere Zinserhöhung mehr liefert und möglicherweise Zinssenkungen schneller zum Thema werden, heißt es von der Commerzbank. Andererseits würde dies aber auch bedeuten, dass eine weiche Landung der US-Wirtschaft wahrscheinlicher geworden sei. Umgekehrt würde eine höher als erwartet ausfallende Inflation die Spekulationen um einen weiteren Zinsschritt befeuern. Dieser dürfte aber wiederum die Gefahr erhöhen, dass die Fed zu viel macht und damit die Realwirtschaft stärker als nötig abgewürgt wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Meist kräftig im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Marktteilnehmer erklärten die positive Stimmung mit den weiter gesunkenen US-Anleiherenditen. Unter den Anlegern lasse die Angst vor steigenden Kreditkosten nach, nachdem Vertreter der US-Notenbank jüngst eher "taubenhafte" Töne angeschlagen hätten, hieß es. Die Investoren hofften, dass die Federal Reserve bei ihren Zinserhöhungen zumindest eine Pause einlegt. An der Börse in Seoul verbesserte sich der Kospi um 1,2 Prozent, gestützt unter anderem von Index-Schwergewicht Samsung (+1%), das erneut von den am Vortag veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen profitierte. Die australische Börse hinkte den anderen Börsen der Region etwas hinterher. Schwächster Sektor waren Pharmawerte mit durchschnittlichen Verlusten von 4,5 Prozent. Hier belastete hauptsächlich das Minus der CSL-Aktie von 6,3 Prozent. Auf der Hauptversammlung des Unternehmens hatten 25 Prozent der Aktionäre gegen die geplante Vorstandsvergütung gestimmt. In China waren Aktien von Banken gesucht, nachdem die staatliche Central Huijin Investment ihre Beteiligungen an vier großen heimischen Banken aufgestockt hatte.

CREDIT

Am Donnerstag laufen die Spreads am Creditmarkt leicht zusammen. Die Anlegestrategen der Societe Generale gehen davon aus, dass sich dies zunächst fortsetzt begleitet von fallenden Renditen. Mit Blick auf die Beziehung zwischen den Renditen von Staatsanleihen und Kreditspreads gehen die Zinsstrategen der Bank von einem vierstufigen Modell aus. Der vierphasige Kreditmarktzyklus, den die Societe Genarale seit 2004 verwendet, beschreibt, wie sich die Beziehung im Laufe des Zyklus ändert. Zu jedem Zeitpunkt werden die Kreditmärkte entweder von technischen oder von fundamentalen Faktoren dominiert - und die Korrelation zwischen Renditen und Spreads hänge davon ab, in welcher dieser Phasen sich der Markt befinde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

NORDEX

hat im dritten Quartal 2023 Aufträge für 365 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 2,2 Gigawatt (GW) erhalten. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren es 277 Windenergieanlagen mit 1,4 GW.

SÜDZUCKER

