R&D Postdoctoral Challenge ist eine einzigartige Initiative zur Förderung von Zusammenarbeit, Innovation und globaler Vielfalt

AstraZeneca gab heute acht Gewinner des Wettbewerbs R&D Postdoctoral Challenge 2023 bekannt und sicherte ihnen die Finanzierung ihrer postgraduierten Stelle in einem der strategischen F&E-Zentren des Unternehmens in Cambridge (UK), Gaithersburg oder Boston (USA) oder Göteborg (Schweden) zu.

Der Wettbewerb R&D Postdoctoral Challenge hebt sich von den traditionellen Postdoktoranden-Initiativen der Branche ab, die in der Regel vordefinierte Projekte anbieten. Das einzigartige Programm von AstraZeneca, das nun schon im zweiten Jahr läuft, ermöglicht es Nachwuchswissenschaftlern aus der ganzen Welt, ihre eigenen neuartigen Forschungsvorschläge einzureichen und gegebenenfalls in ihrem Unternehmen zu verfolgen. Mit der Unterstützung hochqualifizierter und multidisziplinärer Forschungsteams werden die Gewinner ihre einzigartigen Forschungsprojekte vorantreiben. Ziel ist es, die Entwicklung von Medikamenten für einige der komplexesten seltenen und chronischen Krankheiten der Welt zu beschleunigen. Indem vielfältige Denkweisen und globale Zusammenarbeit gefördert werden, verschiebt AstraZeneca die Grenzen der Wissenschaft, wodurch es gelingt, zukunftsweisende Medikamente zu entwickeln.

Nachdem sie unter nahezu 100 Bewerbern in die engere Wahl gekommen waren, präsentierten acht Finalisten ihre Forschungsvorschläge in einer Live-Veranstaltung im Discovery Centre (DISC) von AstraZeneca in Cambridge, Großbritannien. Nach der Präsentation vor einer Jury, die sich aus führenden Vertretern von AstraZeneca und externen Biowissenschaftlern zusammensetzte, wurden die Gewinner auf der Grundlage ihrer wissenschaftlichen Verdienste und ihres Potenzials, einen echten Nutzen für Patienten zu erzielen, ausgewählt.

Dr. Jenni Nordborg, Director, International Affairs bei Lif, sagte: "Ich war fasziniert von den Pitches und den neuartigen Ansätzen, die jeder einzelne der Finalisten auf der Bühne präsentierte. Aber noch mehr als das hat mich ihr Enthusiasmus und ihre Leidenschaft für ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt und ihr Engagement für eine Forschung, die die Behandlung von Patienten verbessern wird, inspiriert."

Dr. Sharon Barr, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca, sagte: "Der wissenschaftliche Fortschritt hängt von unserer Fähigkeit ab, eine Gemeinschaft zu fördern, die neue Ideen und frische Perspektiven der nächsten Generation führender Wissenschaftler unterstützt. Wir freuen uns daher sehr, die acht ausgezeichneten Nachwuchswissenschaftler bei AstraZeneca begrüßen zu dürfen. Dieses außergewöhnliche Programm unterstreicht unser Engagement für die Förderung junger Talente und wissenschaftsgeleiteter Innovationen."

Dr. Seng Cheng, Senior Vice President, Research and Product Development bei Alexion, sagte: "Die Preisträger eint ihre Bereitschaft, sich von der Norm abzuheben und sich auf ein Programm einzulassen, das das traditionelle Postdoktorandenprogramm völlig verändert. Sie bringen die Leidenschaft und den Enthusiasmus für Innovationen mit, und sie haben den gemeinsamen Ehrgeiz, die Arzneimittelforschung voranzutreiben".

Im Rahmen der umfassend finanzierten AstraZeneca-Forschungsstellen für Postdoktoranden erhalten die Gewinner Zugang zum Fachwissen des Unternehmens, zu Wirkstoffen, neuartigen Tools und Technologien sowie Unterstützung durch Mentoren, die sie dabei unterstützen, ihre innovativen Ideen in Lösungen umzusetzen, von denen Patienten auf der ganzen Welt profitieren werden.

Im Rahmen der AstraZeneca-Programme für Nachwuchswissenschaftler stärkt der Wettbewerb R&D Postdoctoral Challenge das Engagement für Nachwuchswissenschaftler, indem er Talente fördert und Möglichkeiten eröffnet, in einem vielfältigen und integrativen Umfeld zu arbeiten, in dem sich Wissenschaft entfalten kann.

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftlich geführtes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika insbesondere in den Bereichen Herz- und Kreislauferkrankungen, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie konzentriert. AstraZeneca hat seinen Sitz in Cambridge, Großbritannien, und ist in über 100 Ländern tätig. Die innovativen Arzneimittel des Unternehmens werden von Millionen von Patienten weltweit eingesetzt. Bitte besuchen Sie astrazeneca.com und folgen Sie dem Unternehmen in den sozialen Medien unter @AstraZeneca.

