© Foto: Mark Lennihan - AP



Bei Microsoft ist eine Rechnung im zweistelligen Milliardenvolumen von der US-Steuerbehörde eingegangen. Dabei geht es um zweifelhafte Geschäftspraktiken des Software-Riesen.Microsoft wird Berufung gegen eine Entscheidung der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) einlegen, nach der das Softwareunternehmen dem Staat mindestens 28,9 Milliarden US-Dollar an Steuern schuldet. Im Fokus ist dabei die Verteilung von Einnahmen und Ausgaben zwischen seinen weltweiten Tochtergesellschaften zwischen 2004 und 2013, wie US-Medien berichten. Das Unternehmen teilte am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung mit, dass es mit den vorgeschlagenen Anpassungen seiner Steuererklärungen nicht …