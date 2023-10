EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vereinbarung

Neunte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Sofinter (derzeit von der Gammon Group gehalten) abgegeben



12.10.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neunte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Sofinter (derzeit von der Gammon Group gehalten) abgegeben - Erhebliche Synergien in der NEM Energy Group erwartet Weltweit führender Anbieter von Industrie- und Versorgungskesseln mit starker Positionierung im Segment der Abhitzedampferzeuger

Bis Ende 2023 wird ein Umsatz von über EUR 250 Mio. erwartet

Transaktion soll erhebliche Synergien innerhalb der NEM Energy Group heben München, 12. Oktober 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat indirekt über ein kontrolliertes Akquisitionsvehikel nach italienischem Recht ein unwiderrufliches Angebot über den Erwerb einer großen Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Gruppe abgegeben. Der Erwerb erfolgt teilweise durch den Kauf von Aktien von den derzeitigen Aktionären und teilweise durch die Zeichnung einer Kapitalerhöhung. Sofinter ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Dampferzeugern für verschiedene Märkte spezialisiert hat. Mit der Übernahme stärkt Mutares das Segment Engineering & Technology. Der Abschluss der Transaktion wird vor Ende 2023 erwartet und unterliegt der finalen Genehmigung durch die kreditgebenden Banken. Mit ca. 680 Mitarbeitenden produziert die Sofinter Gruppe in vier Fabriken in Italien und Rumänien und gewährleistet europäische Qualitätsstandards. Die Gruppe operiert mit vier Hauptmarken, Macchi, AC Boiler, Europower und Itea: Macchi ist ein weltweit führender Hersteller von Industriekesseln und Wärmerückgewinnungskesseln für den Öl- und Gassektor. AC Boilers ist ein Global Player in der Herstellung von Großkesseln für Versorgungsunternehmen, Abfallverbrennungs-/Biomassekesseln und Abhitzedampferzeuger (Heat Recovery Steam Generator, kurz HRSG) für die Stromerzeugung. Europower ist als EPC- und O&M-Unternehmen positioniert, das sich hauptsächlich auf den Waste-to-Energy-Sektor konzentriert, während Itea, in der Entwicklung und dem Verkauf von Anlagen aktiv ist, die auf der patentrechtlich geschützten Technologie ISOTHERM Pwr® "Flameless" Oxy-Combustion basieren, sodass ein breites Spektrum von Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette abgedeckt wird. Die diversifizierte Produktpalette ist der Schlüssel zur Bedienung vielfältiger Märkte und Kunden in mehr als 45 Ländern. Durch ihre herausragenden technischen Kompetenzen und die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Gruppe gut positioniert, um neue Marktchancen zu nutzen und ihr Dienstleistungsgeschäft weiter auszubauen. Der Kundenstamm und die Technologie werden dazu beitragen, die NEM Energy Group zu diversifizieren und das Aftermarket-Geschäft durch die Kombination von NEM und Sofinter zu stärken. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Das breite Leistungsangebot und der technologische Vorsprung der Sofinter Gruppe sind eine einzigartige Gelegenheit, um in Kundensegmenten und Technologien zu expandieren. Mithilfe des Mutares-Teams und der Synergien mit der NEM Energy Group können die Technologien weiterentwickelt werden, um von der wachsenden Nachfrage nach den Produkten zu profitieren. Sofinter passt ideal in unser Portfolio und wir werden uns weiterhin für den anhaltenden Erfolg der Gruppe einsetzen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com



12.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com