Die Aktie von Novo Nordisk hat am Donnerstag ihre jüngste Kursrally mit einem Rekordhoch bei exakt 700 Dänische Kronen (umgerechnet 93,88 Euro) fortgesetzt. Zuletzt notierten die Papiere des Pharma-Unternehmens 2,3 Prozent im Plus bei 697,30 Kronen und waren damit erneut Spitzenreiter im Stoxx-50-Index.Damit bauten die Anteilsscheine ihre Gewinnserie der vergangenen drei Handelstage auf rund neun Prozent aus. Seit Jahresbeginn verteuerten sich die Aktien um fast die Hälfte. In den vergangenen fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...