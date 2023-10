© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa



Islamistische Terrororganisationen erhalten Krypto-Spenden in Millionenhöhe. Israelische Behörden haben die entsprechenden Konten jetzt eingefroren. Binance steht in Kritik - wieder einmal.Egal ob auf Darknet-Handelsplätzen, für Betrug oder zur Terrorfinanzierung: Kryptowährungen stehen bei Kriminellen hoch im Kurs. Das verdeutlicht der jüngste verheerende Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel. Die Islamisten werben auf Social Media um Kryptospenden. Nun hat die Cybereinheit der israelischen Polizei in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium eingegriffen und die entsprechenden Konten eingefroren. Das berichteten die Behörden am Dienstag. Konkret geht …