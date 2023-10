DJ Lindner: IWF-Treffen gerade in Zeiten von Krieg und Terror wichtig

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Hintergrund des Terrorangriffs auf Israel die Bedeutung betont, die die Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch insbesondere für hochverschuldete ärmere Länder hat. "Gerade in diesen Zeiten von Krieg und Terror ist es wichtig, dass die internationale Gemeinschaft zusammenkommt, und dass wir sprechen über diese Fragen und über ihre wirtschaftlichen Auswirkungen", sagte Lindner auf seiner Reise in die marokkanische Stadt laut einer von seinem Ministerium veröffentlichten Videoaufzeichnung.

Inflation und ausbleibendes Wachstum seien ihrerseits "schwerwiegende Herausforderungen", stellte der Finanzminister fest. "Gerade für die Staaten mit niedrigem Einkommen kann der Schuldenstand bei steigenden Zinsen außerordentlich gefährlich werden", warnte Lindner. Die Tagung steht nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen auch vor allem im Zeichen von Debatten über die angespannte Lage der Weltwirtschaft und die hohe Inflation. Weitere Themen sollen der Klimawandel, die internationale Verschuldung, die IWF-Quotenüberprüfung, die Reform der Weltbank und Kryptowährungen sein.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter hatte in Berlin im Vorfeld des Treffens betont, "dass sich die Weltwirtschaft weiter in einer schwierigen Phase befindet". Das habe der IWF in seinem Weltwirtschaftsausblick sehr deutlich gemacht. Der IWF weise auf die langsame und auch ungleiche Erholung hin. "Wir leiden nach wie vor unter den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wir leiden unter der hartnäckigen Inflation, wir leiden aber natürlich auch wirtschaftlich unter der geldpolitischen Straffung", hatte er festgestellt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Terrorangriffe auf Israel ließen sich "noch nicht richtig einschätzen". Insbesondere die regionalpolitische Dimension könne man noch sehr schwer vorhersagen.

Der deutsche Finanzminister kann sich nach Einschätzung des Beamten in Marrakesch durch die Aussagen des IWF in seiner fiskalpolitischen Haltung unterstützt sehen, weil auch dieser einen strikten inflationsbekämpfenden Kurs empfehle. Lindners Kurs einer restriktiven Fiskalpolitik werde "von den Äußerungen des IWF sehr weitgehend gestützt". Dass die Tagung trotz des jüngsten verheerenden Erdbebens in Marrakesch stattfinde, sei "der ausdrückliche Wunsch des gastgebenden Landes" gewesen, betonte Lindner in seinem Statement zudem. "Ich finde, es ist auch ein richtiges Signal, dass wir nicht in Washington sind, sondern in Marrakesch - auch ein Zeichen der Solidarität", sagte er.

October 12, 2023

