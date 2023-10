BERLIN (dpa-AFX) - Überlange Lastwagen sollen auch in den kommenden Jahren auf Straßen in Deutschland fahren dürfen. Wie das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, soll der Einsatz von Lang-Lkw des sogenannten Typs 1 zunächst um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2026 verlängert werden. Dazu habe das Ministerium nach einer Abstimmung innerhalb der Bundesregierung einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der nun in die Länder- und Verbändeanhörung gehe.

Lang-Lkw des Typ 1 sind laut Ministerium Sattelkraftfahrzeuge bis zu einer Gesamtlänge von aktuell 17,88 Metern. Der Einsatz dieser Fahrzeuge ist bisher befristet bis Ende Dezember 2023 erlaubt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte, der Lang-Lkw Typ 1 ermögliche es, mehr Güter bei weniger Fahrten zu transportieren. Das spare CO2 und entlaste die Straßen. Mit der neuen Verordnung solle Planungssicherheit für die Logistiker geschaffen werden. "Unser langfristiges Ziel ist es, den Lang-Lkw 1 dauerhaft in Deutschland zu erlauben."/hoe/DP/men