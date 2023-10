© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die Verbraucherpreise in den USA sind im September nicht wie erwartet gesunken. Immerhin ging die Kerninflationsrate den sechsten Monat in Folge zurück. Die Verbraucherpreise in den USA sind im September erneut leicht gestiegen. Der Verbraucherpreisindex CPI, der die Kosten einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen misst, stieg im Monatsvergleich um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent. Das ist mehr als Ökonomen erwartet hatten: Sie hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,3 Prozent bzw. 3,6 Prozent gerechnet. Die Kerninflationsrate ist dagegen weiter rückläufig und liegt bei 4,1 Prozent nach 4,3 Prozent im August, was genau den Erwartungen …