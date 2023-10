Lhyfe, ein Hersteller von grünem und erneuerbarem Wasserstoff für Verkehrs- und Industrieanwendungen, startet den Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage in Schwäbisch Gmünd An diesem Standort entsteht die erste Produktionsanlage, die Wasserstoff direkt an einen Industriepark liefert. Dies ist zudem die erste aus einem Netzwerk von zahlreichen Lhyfe-Anlagen, die in den nächsten Jahren flächendeckend grünen Wasserstoff liefern sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...