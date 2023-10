Berlin (ots) -- Anastacia und 1. FC Union Berlin e.V. erhalten Preis für Zivilcourage- Li-Fraumeni Syndrome Association Deutschland e.V., Segelrebellen und BrustkrebsSprotten e.V. erhalten mit 35.000 EUR dotierten SHINE A LIGHT- AwardKrebs braucht Kommunikation - nicht nur auf wissenschaftlich-medizinischer Ebene. Genauso wichtig ist es für Betroffene, über die Erkrankung und damit verbundene Ängste zu sprechen. Das ist der Grundgedanke der YES!CON, Deutschlands größter Krebs-Convention, die am 14. Oktober in Berlin stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch außergewöhnlich engagierte Persönlichkeiten und gemeinnützige Organisationen geehrt.Krebs darf kein Tabu sein: Der YES!AWARD für einen offenen UmgangSeit 2020 würdigt die YES!CON bekannte Personen, die Krebs eine laute Stimme geben und das Sprechen über Krebs leichter machen. Den YES!AWARD - RING OF COURAGE, den Preis für Zivilcourage, erhalten dieses Jahr zwei Preisträger. Überreicht wird die Auszeichnung von Mutmacherin und Preisträgerin der ersten Stunde, Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, an:Anastacia, die US-Sängerin hat ohne Tabus öffentlich gegen den Brustkrebs gekämpft und ist damit für viele Betroffene über Generationen hinweg zum Vorbild geworden. Kontinuierlich lenkt sie die Aufmerksamkeit auf das Thema Früherkennung - bis heute.Die Laudation zum 2. Preisträger des YES!AWARD - RING OF COURAGE hält Joko Winterscheidt. Die Erkrankung von Timo Baumgartl im Jahr 2022 veränderte für den 1. FC Union Berlin einiges. Seitdem engagieren sich der Verein und seine Spieler aktiv im Kampf gegen Hodenkrebs. Sie klären über die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen auf und sprechen ohne Scheu über die Erkrankung. Menschlich, empathisch und offen zeigen sie: Hodenkrebs muss für Männer kein Tabuthema sein.Große Bühne für starke Organisationen: Förderpreis für PatienteninitiativenDoch nicht nur bekannte Personen sind engagiert im Kampf gegen Krebs. Es gibt in Deutschland viele außergewöhnlich engagierte gemeinnützige Organisationen, die erstmalig auf der YES!CON gewürdigt werden.Drei Organisationen erhalten die Auszeichnung und die damit verbundenen 35.000 EUR, gestiftet von und ermöglicht durch die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie. Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine private, staatlich lizenzierte Soziallotterie mit dem Ziel, Spenden für wohltätige Zwecke zu generieren. Sie ist eine der drei größten privaten Fördermittelgeber der Welt.Stefanie Giesinger, Model und Influencer, und eine der ersten Unterstützerin von YES!CON überreicht den YES! AWARD - SHINE A LIGHT an:- Li-Fraumeni Syndrome Association Deutschland e.V. (aus Leverkusen; Nordrhein-Westfalen)Das Li-Fraumeni-Syndrom (LFS) ist eine genetische, somit erblich bedingte Erkrankung, die für die Entwicklung bösartiger Tumore prädisponiert ist. Das Li-Fraumeni unterstützt bei der Beratung durch Experten, vernetzt Betroffene und möchte Forschung fördern. Denn nur Forschung führt zu neuen Therapieoptionen und einer verbesserten Früherkennung.- Segelrebellen (aus Flensburg, Schleswig-Holstein)Ein innovatives und bisher einzigartiges Therapieangebot für junge Erwachsene mit Krebs, das Segelreisen für ebendiese Betroffenen anbietet. Segeln soll den Teilnehmern neues Selbstvertrauen und Mut schenken. Die Törns motivieren und inspirieren, um den alltäglichen Herausforderungen durch den Krebs wieder gewachsen zu sein.- BrustkrebsSprotten e.V. (aus Kiel, Schleswig-Holstein)Das Motto der BrustkrebsSprotten: "Gemeinsam stark - jetzt erst recht!". 2016 von drei Frauen in Kiel aufgrund fehlender Selbsthilfeangebote gegründet, betreut der Verein mittlerweile viele Frauen mit ganz unterschiedlichen Angeboten: Erstkontakt und Telefonseelsorge, Therapiebegleitung, Sportangebote und weitere Veranstaltungen.Live dabei seinFür alle, die nicht vor Ort sein können und die Preisverleihung dennoch live erleben möchten: Ab 14:30 Uhr wird die Preisverleihung am Samstag, 14.10. über den Livestream auf der Webseite https://www.yescon.org/ und dem yeswecan!cer-YouTube-Kanal übertragen:https://www.youtube.com/channel/UChnb5mVTfr0lmUzivOVEEjwPressekontakt:raufeld Medien GmbHDr. Tobias KorenkePaul-Lincke-Ufer 42/4310999 BerlinMail: presse@yeswecan-cer.orgOriginal-Content von: yeswecan!cer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137481/5624744