Seit Anfang des Monats hat die Tesla-Aktie fünf Prozent gewonnen. Hedgefondsmanager Niles shortet sie trotzdem. Er sieht erheblichen Gegenwind für den Musk-Konzern.Der Hedgefondsmanager Dan Niles hat enthüllt, dass er die Tesla-Aktie trotz seiner optimistischen Einschätzung des Gesamtmarktes shortet. Niles, Mitbegründer und Portfoliomanager des Satori Fund, sagte am Dienstag in einem TV-Interview bei CNBC, er sehe in den kommenden Monaten erheblichen Gegenwind für Tesla, der die Aktie nach unten drücken könnte. Nachdem sich der Wert der Aktie in diesem Jahr mehr als verdoppelt hat, sieht Niles Tesla nun mit einem ganz anderen Umfeld konfrontiert als zu Beginn des Jahres. Er nannte …