Auf der jährlichen Leitveranstaltung werden Referenten von weltweit führenden Unternehmen wie Lenovo, NVIDIA, AMD und anderen zu Wort kommen

Am 24. und 25. Oktober 2023 wird Lenovo seine jährliche globale Innovationsveranstaltung Tech World in Austin (US-Bundesstaat Texas) abhalten. Dies ist das neunte Jahr in Folge und das erste Mal seit 2019, dass die Veranstaltung in Präsenz stattfindet. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto 'AI for All' (KI für alle) und wird das Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt stellen. Dabei soll untersucht werden, wie Lenovo die nächste Generation von KI-Produkten, -Lösungen und -Dienstleistungen entwickelt, vorantreibt und neu definiert, um schneller zu echten KI-gestützten Ergebnisse sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher zu gelangen.

Auf der Tech World wird Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, eine Keynote-Sitzung leiten, in der er die strategische Führungsrolle von Lenovo durch eine eingehende Betrachtung der Art und Weise erläutern wird, wie das Unternehmen das Potenzial der KI in allen seinen Geschäftsbereichen nutzbar macht. Sowohl virtuelle als auch persönlich anwesende Teilnehmer werden dazu Stellungnahmen von Lenovos engsten und transformativsten Partnern hören, unter ihnen der Gründer, Präsident und CEO von NVIDIA, Jensen Huang, sowie die Vorsitzende und CEO von AMD, Dr. Lisa Su.

Lenovo-Führungskräfte werden auch einen ersten Einblick in die Vision von Lenovo für mehrere auf KI ausgerichtete Bereiche vermitteln, darunter KI-Modelle, -Lösungen, -Infrastrukturen und -Geräte.

Referenten sind unter anderem: Dr. Yong Rui, SVP und CTO, Ken Wong, EVP und President, Solutions Services Group (SSG), Kirk Skaugen, EVP und President, Infrastructure Solutions Group (ISG), sowie Luca Rossi, EVP und President, Intelligent Devices Group (IDG).

Für alle, die virtuell teilnehmen möchten, wird die Tech World '23 auf dem X-Konto von Lenovo als Livestream übertragen. Weitere Details finden Sie einige Tage vor der Veranstaltung auf dem Lenovo-Konto. Mehr Informationen zur Tech World 2023 finden Sie hier

Hier können Sie sich Highlights früherer Tech-World-Veranstaltungen ansehen:

Tech World 2015 Peking

Peking Tech World 2016 San Francisco

San Francisco Tech World 2017 Shanghai

Shanghai Tech World 2018 Peking

Peking Tech World 2019 Peking

Peking Tech World 2020 Virtuell

Virtuell Tech World 2021 Virtuell

Virtuell Tech World 2022 Virtuell

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 gelistet ist, 77.000 Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat das Unternehmen auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen aufgebaut, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert hat, die den Fortschritt der "Neuen IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. Dieser Wandel zusammen mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com, und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231012393224/de/

Contacts:

Stuart Gill

sgill@lenovo.com