© Foto: wallstreetONLINE Publishing GmbH



Wie investieren Prominente ihr Geld? Wer wagt die riskantesten Anlagen und wer bleibt vorsichtig? Unser neues Talk-Format "Mixed Zone" liefert die Antworten. Los geht's am Samstag um 18:00 Uhr!Hinter den Kulissen von MIXED ZONE verbirgt sich ein dynamisches Duo: Der versierte Medienexperte und Host Patrick Dewayne und Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar. Startschuss für die erste Folge ist am Samstag, den 14. Oktober 2023, um 18:00 Uhr exklusiv auf dem YouTube-Kanal von wallstreetONLINE. In MIXED ZONE plaudern Promis aus dem Nähkästchen, geben Einblicke in Ihre Geldanlage und Investments, stellen ihre aktuellen Projekte vor und erzählen von ihren Erfahrungen an Filmsets, in den Fußballarenen …