DJ Scholz würdigt humanitäres Bemühen Katars um Geiseln

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Gespräch mit dem Emir von Katar im Kanzleramt das "humanitäre Bemühen" Katars um die von der Hamas verschleppten Geiseln gewürdigt. Im Mittelpunkt der Gespräche habe die Lage im Nahen Osten nach dem terroristischen Angriff auf Israel gestanden, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. "Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war das Schicksal der von der Hamas verschleppten Geiseln, darunter auch deutsche Staatsangehörige", erklärte er. "Der Bundeskanzler würdigte in diesem Zusammenhang das humanitäre Bemühen Katars." Es sei vereinbart worden, hierzu in engem Kontakt zu bleiben.

Scholz unterstrich den Angaben zufolge, dass die Hamas die volle Verantwortung für das Wohlergehen der Geiseln habe, und forderte, dass die Geiseln schnellstmöglich freigelassen werden. Deutschland spreche in Abstimmung mit Israel mit der Türkei, Ägypten, Jordanien und auch Katar, das "eine Mittlerrolle" innehabe, erklärte Scholz zudem über den Kurznachrichtendienst "X", vormals Twitter. "Es wäre unverantwortlich, in dieser Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können." Es gelte, einen Flächenbrand im Nahen Osten verhindern.

October 12, 2023 10:41 ET (14:41 GMT)

