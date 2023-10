WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die USA haben nach Angaben von Verteidigungsminister Lloyd Austin Finnland Hilfe bei den Ermittlungen zu dem am Sonntag entdeckten Pipeline-Leck angeboten. Er kenne die Berichte über die Angriffe auf die Infrastruktur unter Wasser und habe deshalb Kontakt mit seinen Kollegen in Finnland aufgenommen, sagte Austin am Donnerstag nach dem Abschluss eines Nato-Treffens in Brüssel. Die Ermittlungen würden dort geführt, er wolle daher nicht spekulieren, wer daran beteiligt gewesen sein könnte.

Austin war danach gefragt worden, ob es Hinweise darauf gebe, dass Russland hinter dem Leck stecken könnte. Man müsse nun die Ermittlungsergebnisse abwarten, betonte der Verteidigungsminister. Die USA seien bereit, alles zu tun, um Finnland bei den Untersuchungen zu unterstützen.

Die Betreibergesellschaften der Pipeline Balticconnector hatten am Sonntag einen plötzlichen Druckabfall in der Leitung bemerkt. Der Gastransport wurde daraufhin unterbrochen, seitdem ist die Leitung außer Betrieb. Die Pipeline verläuft auf einer Länge von rund 150 Kilometer zwischen Inkoo in Finnland und Paldiski in Estland durch den Finnischen Meerbusen im östlichen Teil der Ostsee. Der betroffene Offshore-Abschnitt im Meer ist gut 77 Kilometer lang. Finnland geht davon aus, dass die Schäden wahrscheinlich durch äußere Einwirkung verursacht wurden./trö/DP/men