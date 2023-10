LifeScore Music, die generative Musikplattform, die KI zum Nutzen der Künstlergemeinschaft einsetzt, meldet den Start ihres eigenen Musiklabels Kaleidoscope. Das Label bietet von einer vielfältigen Reihe von Musikern, darunter bekannte Künstler, komponierte und aufgeführte Musik, die dann mit der generativen KI-Technologie von LifeScore verstärkt wird.

In diesem Herbst will Kaleidoscope einen Katalog immersiver Alben vorstellen, beginnend mit fünf Wellness-orientierten Ausgaben, die von dem hauseigenen Musikteam von Kaleidoscope komponiert und aufgeführt wurden; Riverside Floweine Yoga-Begleitung, Skywalkeine Reise durch den Regenwald,Castles In The Sandeine beruhigende Strand- und Sandburgensammlung, Alpengloweine Bergwanderungund eine Sammlung für 8 Stunden Schlaf, Twilight JungleDiese Aufnahmen sollten jeweils von Anfang bis Ende abgespielt werden, da sie ein komplettes Hörerlebnis darstellen.

Das Team von Kaleidoscope arbeitet mit Tondesignern und Fachleuten zusammen, um Ambisonic-Aufzeichnungen aus der ganzen Welt zu sammeln. Diese Aufzeichnungen werden dann mit Musikstücken überlagert und durchwebt, um eine Vorstellung von Zeit und Ort zu schaffen.

"Man könnte in einem Wald meditieren. Man könnte sich am Meer entspannen. Man könnte sich sogar in einer Umgebung aufhalten, die noch gar nicht existiert. Diese Umgebungen können Menschen helfen, eine Situation oder einen Ort zu erkunden, sich einfach zu entspannen oder ein Nickerchen zu machen", erklärte Mary Lockwood, Chief Audio Officer von LifeScore.

Und zur Ergänzung des Originalinhalts wird Kaleidoscope auch eine Reihe von Ausgaben veröffentlichen, die in Zusammenarbeit mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern geschaffen wurden, darunter eine neue Ausgabe der Kompilation von Sleeping At Last: "Atlas: Space", die als LP-Schlafalbum erweitert wurde und noch in diesem Herbst erscheinen soll.

Kaleidoscope nutzt die Kraft der generativen Technologie von LifeScore, die die Originalmusik von KünstlerInnen neu interpretiert und neu mixt, wodurch neue überraschende und genussreiche Augenblicke entstehen, die über die ursprüngliche Komposition hinausgehen. "Anstatt eines Trainings mit einem umfangreichen Katalog zahlreicher Künstler kann die Technologie von LifeScore eine einzige Komposition oder ein Musikalbum transformieren und frische, neue Variationen davon erzeugen. Das ist unseres Erachtens die eigentliche Rolle der künstlichen Intelligenz die menschliche Kreativität zu steigern, anstatt sie zu automatisieren", so Tom Gruber, Chief Technology Officer von LifeScore.

"Wie wäre es denn, wenn man die Songs, die man am liebsten hat, auf eine ganz neue Weise erleben könnte?" fragt Lockwood. Und das ist im Wesentlichen das, was Kaleidoscope den Zuhörern bieten will. Ein Kernelement dieses Erlebnisses besteht jedoch darin, dem wahren Grund, warum wir Musik hören, treu zu bleiben: Wir wollen uns mit großartigen Musikern und KünstlerInnen verbunden fühlen. "Ob wir mit dem bestehenden Katalog eines Künstlers arbeiten oder unsere eigene neue Musik schaffen, die Originalkompositionen stehen immer im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens. Die Technologie hilft uns lediglich dabei, letztendlich ein Überraschungselement einzubringen ein Erlebnis zu schaffen, das noch immer die einzigartige Musik der jeweiligen Künstler ist, jedoch durch etwas Neues und Schönes einen neuen Farbton erhält."

Neue Musik von Kaleidoscope erscheint jeden Freitag im Monat Oktober, beginnend mit Riverside Flow am 6. Oktober. Alle 5 Debütausgaben sind zur Vorbestellung HIER erhältlich.

Über LifeScore Music

LifeScore ist die generative Musikplattform, die KI zum Nutzen von KünstlerInnen einsetzt. Wir arbeiten mit KünstlerInnen und Firmen zusammen, um den nächsten Evolutionsschritt des Musikerlebnisses hervorzurufen: Musik, die auf Euch hört.

Wir beginnen mit den Rohstoffen für unsere Musik, die in weltbekannten Studios aufgenommen, oder mit Masteraufnahmen, die von KünstlerInnen bereitgestellt wurden. Unter der Leitung unseres Teams von erstklassigen KomponistInnen werden diese Aufnahmen von unserer patentierten Technologie transformiert, um Remixes und Variationen in neuen Musikthemen zu erzeugen oder Aktivitäten wie Schlafen, Energie, Entspannung und Konzentration zu unterstützen.

Zu den Investoren von LifeScore gehören Warner Music Group, Octopus Ventures und IDEO.

