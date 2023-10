FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Oktober 2023



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/23

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/23

über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/23

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 09/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/23

08:00 DEU: Außenhandel (Detailsergebnisse) 8/23

08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2023 + Schnellindikator 9/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/23 (final)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 (final)

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/23

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 10/23

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Slowenien, Saudi-Arabien

SONSTIGE TERMINE

MAR: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank +08.45 Pk Finanzminister Lindner/Bundesbank-Chef Nagel +11.00 Pk Bundesverband deutscher Banken



09:30 DEU: Eröffnung des neuen Meta-Standorts in München

10:00 DEU: Pk Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Vorstellung des Ernähungsreports 2023, Berlin

12:00 EUR/CHN: EU-China-Dialog mit Außenbeauftragtem Borrell und Chinas Außenminister Wang Yi, Peking

DEU: Bundestag

u.a. mit diesen Themen:

+ 09.00 Erste Beratung Wachstumschancengesetz

+ 11.40 Erste Beratung Gesetz zur Finanzierung politischer Stiftungen + 13.10 Erste Beratung Gesetzentwurf Dekarbonisierung und Wärmeplanung

DEU: Testfahrt Strausberger Einkaufsroboter



EUR: EU-Ausschuss stimmt über mögliche Erneuerung der Zulassung von Glyphosat ab

RUS: Kremlchef Wladimir Putin nimmt am Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten teil, bei dem es um die Lage im postsowjetischen Raum geht, Bischkek (Kirgistan)

°



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi