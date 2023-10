© Foto: picture alliance/dpa/BELGA | Nicolas Maeterlinck



Der Hype um die Meme-Aktien von Tupperware scheint sich fortzusetzen. +80 Prozent in 5 Tagen bei einem Hersteller von Plastikdosen, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Was ist da los?Die Tupperware-Aktie zeigte sich zuletzt hochvolatil. Innerhalb von fünf Tagen legte die Aktie um fast 80 Prozent zu. Dann brach sie zeitweise um fast zehn Prozent ein. Zuletzt ging es aber wieder deutlich nach oben: An der New Yorker Börse notiert die Aktie des US-amerikanischen Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers am Donnerstagmittag mit 2,55 US-Dollar zehn Prozent im Plus. Tupperware steckt seit längerem in großen Schwierigkeiten. Im April wurde vor einer möglichen Insolvenz gewarnt. Im August …