BERLIN (dpa-AFX) - Das Thema Zuwanderung und Flucht bewegt die Deutschen laut ARD-"Deutschlandtrend" derzeit mit Abstand am meisten. 44 Prozent bekundeten in der Befragung des Infratest-dimap-Instituts für das ARD-"Morgenmagazin", dass dies ihrer Ansicht nach das wichtigste Problem ist, um das sich die Politik vordringlich kümmern müsste. Mit 18 Prozent weit dahinter folgt auf dem zweiten Platz der Bereich Bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik.

Weitere Themen wie Rente/Alterssicherung (13 Prozent), Wirtschaft (11 Prozent) und Inflation sowie Steuern (jeweils 10 Prozent) spielen für die 1203 befragten Wahlberechtigten eine geringere Rolle. Andere Schwerpunkte, die in der Vergangenheit als wichtig bezeichnet wurden, rückten in dieser Woche weit in den Hintergrund: Das Thema Umweltschutz/Klimawandel wurde nur noch von 1 Prozent der Befragten als vordringlichstes genannt. Unwesentlich höher gewichtet wurden die Themen Löhne und Soziale Ungerechtigkeit (jeweils 3 Prozent)./and/DP/he