Buchungen für Q2 GJ24 mit einem Allzeithoch von 4 Milliarden $

Der Umsatz beträgt 3,2 Milliarden $, ein Plus von 4,6 YoY; die Ebit-Marge steigt auf 18,5 %.

Abwanderung (LTM) sinkt weiter auf 14,2 %; Dividende von 12 je Aktie

HCLTech, ein marktführendes globales Technologieunternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. September 2023 bekannt.

Das Unternehmen meldete für das Quartal einen Rekordumsatz in Höhe von 4 Milliarden $. Dies entspricht einem Wachstum von 159 QoQ und von 67 YoY. 16 große Deals (darunter ein Mega-Deal) 10 im Bereich Dienstleistungen und sechs im Bereich Software trugen zu diesem Meilenstein bei.

In Q2 GJ24 stieg der Umsatz um 4,6 YoY auf 3,2 Milliarden $. Der währungsbereinigte Umsatz (constant currency, CC) wuchs um 3,4 YoY und 1 QoQ. Der Umsatz im Bereich Services stieg in CC um 3,4 YoY. Die EBIT-Marge für das Quartal stieg von 17 QoQ auf 18,5 %. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (annual recurring revenue, ARR) von HCLSoftware belief sich auf 1,03 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,9 YoY (CC) entspricht.

Die Umsätze in Nord- und Südamerika sowie in Europa stiegen um 3,9 YoY (CC). Das Wachstum in den vertikalen Branchen wurde angeführt von Financial Services mit 12,5 YoY (CC) und Lifesciences Healthcare mit 9,8 YoY (CC).

Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 12 pro Stammaktie an.

"Unser Umsatzwachstum von 1 QoQ und 3,4 YoY auf Basis konstanter Wechselkurse mit einer Verbesserung der operativen Marge um 154 Basispunkte QoQ und verbesserten Cashflows reflektiert unsere Fähigkeit, auch in einem sich wandelnden Geschäftsumfeld eine gute Performance zu erzielen und unser Engagement für operative Effizienz. Unsere Auftragseingänge in Höhe von 4 Milliarden in diesem Quartal erreichen ein Allzeithoch, das auf einen herausragenden Megadeal zurückzuführen ist. Dieses Ergebnis unterstreicht unsere Fähigkeit, außergewöhnliche Marktchancen zu ergreifen. Und es stimmt uns optimistisch im Hinblick auf unsere mittelfristigen Wachstumsaussichten", so C Vijayakumar, CEO Managing Director, HCLTech.

HCLTech erwartet für das GJ24 ein organisches Umsatzwachstum von 4-5 YoY in CC. Die Prognose für das Umsatzwachstum des Unternehmens (einschließlich der ASAP-Akquisition) liegt bei 5-6 YoY in CC. HCLTech bleibt bei seiner Einschätzung der EBIT-Marge für das GJ24 in Höhe von 18-19 %.

"Das Wachstum in Q2 GJ24 von 8 YoY (in INR) wird begleitet von einem starken Anstieg der Margen und Geschäftsabschlüsse sowie einer hohen Cash-Generierung. Die EBIT-Margen stiegen um 50 Basispunkte (YoY) und 154 Basispunkte (QoQ) auf 18,5 %. Der Gewinn nach Steuern (profit after tax, PAT) lag bei 14,4 %, ein Anstieg um 30 Basispunkte YoY. Das EBIT stieg im Jahresvergleich um 11,5 und der PAT um 9,8 %. Der ROIC des Unternehmens für die letzten zwölf Monate (last twelve months, LTM) lag bei 32,2 (+350 bps YoY) und 39,4 (+320 bps YoY) für den Bereich Services. Die Cash-Generierung hat sich mit einem LTM OCF von 2.820 Millionen (151 des PAT) und einem FCF von 2.662 Millionen (142 des PAT) beschleunigt", so Prateek Aggarwal, Chief Financial Officer, HCLTech.

Die Abwanderung (LTM) für das Quartal ging von 23,8 in Q2 GJ23 weiter auf 14,2 zurück.

HCLTech setzt die modernsten Technologien von GenAI bis Cloud Computing ein, um seine Kunden bei der Zukunftssicherung ihrer Unternehmen zu unterstützen. Einige der Aufträge, die HCLTech in aufstrebenden Bereichen gewonnen hat:

Ein in Europa ansässiges globales Finanzdienstleistungsunternehmen hat sich für HCLTech entschieden, um sein globales Compliance-Rahmenwerk mit Hilfe von GenAI zu stärken.

Eines der größten global tätigen Technologieunternehmen hat HCLTech als bevorzugten Partner für die Optimierung des Entwickler-Support-Lebenszyklus durch KI und maschinelles Lernen ausgewählt.

Die US-Tochtergesellschaft eines führenden Unternehmens aus der Pharmaindustrie beauftragte HCLTech mit der Einrichtung eines GenAI-Labors zur Priorisierung von Anwendungsfällen.

CSR- und ESG-Performance:

EcoVardis hat HCLTech für seine herausragenden Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit mit "Gold" bewertet.

Im Laufe des Quartals hat HCLTech sein überaus erfolgreiches HCLTech Grant-Programm auf den amerikanischen Kontinent ausgeweitet. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von fünf Jahren Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die den Klimawandel bekämpfen und Ökosysteme und die Artenvielfalt in ganz Amerika wiederherstellen, Finanzhilfen in Höhe von 5 Millionen bereitzustellen.

HCLTech gewann Gold in der Kategorie "Best Advance in Leadership Development for Women" und Silber in der Kategorie "Best Learning Program for Unconscious Bias Awareness" bei den 2023 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards.

Über HCLTech

HCLTech ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit über 221.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das dank eines breiten Portfolios an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digitalisierung, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Industriezweigen zusammen und stellen Branchenlösungen für die Bereiche Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Retail und CPG sowie den öffentlichen Dienst bereit. Der konsolidierte Umsatz lag in den 12 Monaten bis September 2023 bei 12,9 Milliarden $. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihren Fortschritt vorantreiben können, besuchen Sie hcltech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231012425889/de/

Contacts:

Michelle Rico, Nord- und Südamerika

michelle.rico@hcl.com

Elka Ghudial, EMEA

elka.ghudial@hcl.com

James Galvin, ANZ

james.galvin@hcl.com

Siddhartha Bhatnagar, Indien

bhatnagars@hcl.com