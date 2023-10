NaturalVue Multifocal 1-Tages-Kontaktlinsen haben sich als sicher und wirksam für die Behandlung von Myopie erwiesen

Visioneering Technologies, Inc. (ASX:VTI), Hersteller der 1-Tages-Kontaktlinsen NaturalVue Multifocal, präsentierte vorläufige Daten aus der klinischen PROTECT-Studie auf der Jahrestagung der American Academy of Optometry. Vorläufige 1-Jahres-Daten aus der klinischen PROTECT-Studie (PROgressive Myopia Treatment Evaluation for NaturalVue Multifocal Contact Lens Trial), die in vier Ländern durchgeführt wurde, zeigten die Sicherheit und Wirksamkeit von NaturalVue Multifocal ("NVMF")-Kontaktlinsen bei der Kontrolle des Fortschreitens der Myopie bei pädiatrischen Patienten.

Ergebnisse:

Die vorläufigen 1-Jahres-Ergebnisse bestätigten die Wirksamkeit von NVMF bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie. Über einen Zeitraum von 12 Monaten führte der Behandlungseffekt zu einer Reduzierung des Brechungsfehlers um 69 (0,41 Dioptrien) im Vergleich zur Kontrollgruppe. Bei der axialen Länge betrug der Behandlungseffekt 0,17 mm, was einer bemerkenswerten Reduzierung um 59 entspricht. Diese Daten stimmen mit früheren faktischen Analysen überein und bestätigen die Wirksamkeit von NVMF weiter.

Hinweis: Vorläufige Daten; weitere Überprüfungen und Analysen sind abzuschließen; weitere Erkenntnisse werden im Januar 2024 geteilt.

Dr. Ashley Tuan, Chief Medical Officer von VTI, bemerkte:

"Die vorläufigen 1-Jahres-Daten bestätigen unseren Glauben an die Sicherheit und Wirksamkeit von NaturalVue Multifocal für pädiatrische Patienten. NVMF sorgt nicht nur für klares Sehen, sondern bekämpft auch effektiv Myopie. Die vorläufigen 1-Jahres-Behandlungseffekte stimmen mit denen der einzigen von der U.S. Food and Drug Administration zur Kontrolle des Fortschreitens von Myopie zugelassenen Behandlung überein. Wir sehen weiteren Erkenntnissen aus der Studie mit freudiger Erwartung entgegen."

Der CEO von VTI, Dr. Juan Carlos Aragón, fügte hinzu:

"Das innovative und leicht anpassbare Linsendesign von VTI spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Kurzsichtigkeit bei Kindern, einem der dringendsten Probleme in der heutigen Optometrie. Wir freuen uns, die 1-Jahres-Zwischenergebnisse unseres PROTECT RCT vorzustellen, die die Wirksamkeit von NaturalVue Multifocal bei der Behandlung von Myopie bei Kindern belegen."

Visioneering Technologies Inc. konzentriert sich auf bahnbrechende Lösungen in der Augenheilkunde. Das Kernprodukt ist die NaturalVue Multifocal 1-Day Contact Lens.

*Modifizierte PP-Analyse (nach Protokoll), mit Kindern im Ausgangsalter von 8 bis <13 Jahren mit einem Brechungsfehler zwischen -0,75 und -4,00 dpt im Vergleich zu altersentsprechenden Kontrollpersonen, die sphärische Linsen tragen. SD Standardabweichung

