OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Scholz/Israel:

"In seiner Regierungserklärung hat Olaf Scholz an das Versprechen seiner Vorgängerin angeknüpft, die historische Verantwortung für Israel und dessen Sicherheit sei Teil deutscher Staatsräson. Deshalb wird die Bundesregierung nun die Betätigung der Hamas und mit ihr sympathisierender Organisationen - wie das palästinensische Netzwerk Samidoun - hierzulande verbieten. Warum das nicht längst geschehen ist, sei dahingestellt. Gut, dass es mit der falsch verstandenen Toleranz nun endlich vorbei ist. Denn das Bekenntnis, Antisemitismus zu bekämpfen, darf sich nicht in Worten erschöpfen, es müssen Taten folgen. Dazu gehört die konsequente Strafverfolgung all jener, die den Terror der Hamas auf deutschen Straßen gutheißen oder sogar feiern."/yyzz/DP/he