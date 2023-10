LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Scholz/Regierungserklärung:

"Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung zum Terror gegen Israel die richtigen Worte gefunden. Der SPD-Politiker ließ mit kristallklaren Botschaften keinen Zweifel daran aufkommen, an wessen Seite Deutschland steht: an der Israels. Scholz, der in anderen Themen oftmals für seinen leisen Führungsstil oder sein Zaudern kritisiert wird, trat kraftvoll auf, zeigte Haltung. Diese Haltung impliziert, keinerlei Rechtfertigungsversuche für den Terror der Hamas zu dulden."