Am 2. November wird die Lufthansa ihre Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlichen und womöglich den Ausblick für das Gesamtjahr präzisieren. Am 6. November folgt dann mit Ryanair die europäische Nummer 1. Gestern hat bereits ein US-Wettbewerber seine Ergebnisse präsentiert, die aber nicht gerade für Optimismus sorgen dürfen. So hat die US-Fluggesellschaft Delta ihre Gewinnerwartungen für 2023 trotz eines Rekordgeschäfts im Sommer etwas verringert. Wegen höherer Kosten für Kerosin ...

