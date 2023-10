© Foto: Manuel Diaz - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nachdem Barrick Gold in den abgelaufenen drei Monaten durch Materialengpässe ausgebremst wurde, sieht der weltweit zweitgrößte Goldproduzent goldene Zeiten aufziehen.Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick Gold teilte mit, dass seine Goldproduktion im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um fast drei Prozent gestiegen ist, was auf eine höhere Produktion in seinen Cortez-Minen in Nevada zurückzuführen ist. Die gesamte vorläufige Goldproduktion des Unternehmens belief sich demnach auf 1,04 Millionen Unzen, gegenüber 1,01 Millionen Unzen im zweiten Quartal. Der weltweit zweitgrößte Goldförderer hatte Anfang des Jahres erklärt, dass er für die zweite Hälfte des Jahres 2023 eine höhere …