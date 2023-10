FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG ZUM HANDELSSTART ERWARTET - Zum Ende einer insgesamt recht starken Woche zeichnet sich im Dax am Freitag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 405 Punkte. Mit bisher über einem Prozent Kurserholung haben die Anleger die neue Gewaltspirale im Nahen Osten bisher gut weggesteckt. Im Bereich seiner 200-Tage-Linien - Gradmesser für den längerfristigen Trend - tut sich der Dax nun aber schwer

USA: - VERLUSTE - Leicht über den Erwartungen liegende Inflationsdaten haben am Donnerstag auf die Kurse an den US-Börsen gedrückt. Zum Handelsschluss fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,51 Prozent auf 33 631,14 Punkte. Er beendete damit vorerst die Erholung, die den Dow vier Börsentage in Folge nach oben getrieben hatte. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen wieder kräftig zu, nachdem sie zuletzt gesunken waren. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,62 Prozent auf 4349,61 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,37 Prozent auf 15 184,100 Zähler nach. Hier hielten sich Kurse aus der Halbleiterbranche wie KLA , Broadcom und Applied Materials mit Aufschlägen von bis zu knapp 4 Prozent gut.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach den deutlichen Gewinnen am Donnerstag ging es am Freitag an den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten etwas nach unten. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund 0,6 Prozent nach und büßte damit einen Teils seiner Wochengewinne wieder ein. Per saldo steht seit vergangenem Freitag aber bisher ein Plus von etwas mehr als vier Prozent auf der Kurstafel. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor am Freitag zuletzt etwas mehr als ein Prozent. Anders als der Nikkei 225 gab er auch auf Wiochensicht etwas nach. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong konnte der Hang-Seng-Index seit vergangenen Freitag etwas zulegen, auch wenn er am letzten Handelstag der Woche im Späthandel um rund zwei Prozent nach unten ging.



DAX 15425,03 -0,23%

XDAX 15374,72 -0,73%

EuroSTOXX 50 4198,23 -0,06%

Stoxx50 3973,10 0,28%



DJIA 33631,14 -0,51%

S&P 500 4349,61 -0,62%

NASDAQ 100 15184,10 -0,37%

Bund-Future 129,01 +0,15% °



Euro/USD 1,0550 0,21%

USD/Yen 149,62 -0,12%

Euro/Yen 157,86 0,09%

Brent 86,94 +0,64 USD WTI 83,70 +0,79 USD °



