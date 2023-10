DJ Frankfurter Flughafen steigert Passagierzahl zweistellig

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Frankfurter Flughafen hat im September 5,8 Millionen Passagiere abgefertigt und damit 18 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Von Januar bis September wurde ein Aufkommen von rund 44,5 Millionen Passagieren erreicht. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete dies einen Zuwachs von 23,9 Prozent, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Der Cargoverkehr erzielte im September einen geringfügigen Zuwachs von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, welcher hauptsächlich durch die vorjährigen kapazitätsreduzierenden Maßnahmen im Frachterverkehr begründet war.

An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen auf 5,1 Millionen Fluggäste (plus 9,9 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 4,9 Millionen Fluggäste zu (plus 10,2 Prozent). Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat laut Mitteilung um 12,1 Prozent und lag bei 19,3 Millionen Passagieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 01:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.