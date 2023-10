Bechtle Cancom - Gewinner der Digitalisierung? Platow Brief wertet. Im Platow Brief wagt man einen Überblick über deutsche Digitalisierungsgewinner - wer die Nase vorne hat. Neben den beiden Schwergewichten geht es auch um ALSO, GFT und andere. Hier die aktuelle Einschätzung über die Digitalisierungsaktien Bechtle Cancom und andere - Standpunkte vom Platow Brief: Gewinner der Digitalisierung Die digitale Revolution © cc0 Der digitale Wandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Wer wettbewerbsfähig bleiben möchte, muss stetig in eine moderne Infrastruktur investieren. Dafür benötigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...