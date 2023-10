Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Amazon-Aktie hat sich diese Woche mit einem Anstieg von beeindruckenden 3,1% bemerkbar gemacht und schloss am Donnerstag bei 132 USD. Im bisherigen Monatsverlauf weist der Titel ein Plus von 3,9% auf. Während Goldman Sachs die Kaufempfehlung beibehält und den Zielkurs auf 175 USD justiert hat, sorgen Arbeitskämpfe und Streiks für zusätzliche Dynamik. Inmitten des Prime Day-Geschäfts traten Mitarbeiter an der ...

