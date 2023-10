Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0549 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagmorgen leicht von seinen deutlichen Kursverlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0549 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Auch zum Franken hat sich der Dollar über Nacht leicht auf 0,9067 Franken abgeschwächt von 0,9081 am Vorabend. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Vortag hatte der Greenback...

