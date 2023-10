DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die Verbraucherpreise in China sind im September unverändert geblieben, gedämpft durch einen starken Rückgang der Preise für Schweinefleisch und Gemüse sowie durch hohe Basiseffekte. Der Verbraucherpreisindex blieb im Jahresvergleich unverändert, verglichen mit einem Anstieg von 0,1 Prozent im August, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Der Wert lag unter dem von Ökonomen prognostizierten Anstieg von 0,2 Prozent.

Die Lebensmittelpreise fielen im September im Jahresvergleich um 3,2 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 1,7 Prozent im August. Die Preise für Nicht-Nahrungsmittel stiegen im September um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg um 0,5 Prozent im August. Der chinesische Kernverbraucherpreisindex, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im September um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und entwickelte sich damit den dritten Monat gleich.

+++++ TAGESTHEMA II +++

Chinas Exporte sind im September erneut gesunken, während die Wirtschaft im Inland unter einem stotternden Immobiliensektor und einer schwachen Verbrauchernachfrage leidet. Wie die chinesische Zollverwaltung mitteilte, fielen die Exporte des Landes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent. Im August waren die Exporte im Jahresvergleich um 8,8 Prozent zurückgegangen.

Die September-Zahlen waren besser als erwartet, Volkswirte hatten einen Rückgang von 7,5 Prozent erwartet. Die Einfuhren Chinas sanken im September im Jahresvergleich um 6,2 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 7,3 Prozent im August, wie aus den offiziellen Daten hervorgeht. Die Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern hatte mit einem Rückgang der Einfuhren um 5,0 Prozent gerechnet.

Der chinesische Handelsbilanzüberschuss im September betrug 77,71 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Überschuss von 68,2 Milliarden im August und den Erwartungen eines Überschusses von 71,8 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 67,4 zuvor: 68,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.385,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.325,75 +0,1% Nikkei-225 32.294,48 -0,6% Hang-Seng-Index 17.865,12 -2,0% Kospi 2.456,84 -0,9% Shanghai-Composite 3.085,89 -0,7% S&P/ASX 200 7.051,00 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Freitag abwärts. Inflationsdaten aus den USA vom Vortag schüren Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen noch länger auf hohem Niveau belassen könnte. Derweil deuten Daten zu den chinesischen Exporten an, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zumindest stabilisiert. Die Ausfuhren gingen im September weniger stark zurück als angenommen. Auch der Inflationsdruck lässt nach. Alles in allem signalisieren die Daten nach Meinung von Beobachtern, dass ein gewisser Spielraum für weitere Wirtschaftsstimuli besteht. Überdurchschnittlich stark unter Druck stehen in der Region die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte. Sie werden von den kräftig gestiegenen US-Anleiherenditen belastet. Fast Retailing verteuern sich derweil in Tokio um rund 6 Prozent, nachdem die Mutter der Bekleidungskette Uniqlo im vierten Geschäftsquartal mehr verdient hat als erwartet.

US-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Kursplus hat die Aktie von Dollar General auf die Nachricht von der Rückkehr des früheren CEO Todd Vasos an die Unternehmensspitze reagiert. Die Titel sprangen im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 8 Prozent nach oben. Cassava Sciences stürzten um 33 Prozent ab. Einem Bericht der Fachzeitschrift Science zufolge hat eine interne Untersuchung der City University of New York Anhaltspunkte dafür geliefert, dass ein Neurowissenschaftler und Mitglied der Fakultät, der bei Cassava an der Entwicklung eines Alzheimermedikaments beteiligt war, in 20 Publikationen gegen die Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens verstoßen hat.

Outset Medical brachen um rund 34 Prozent ein. Die vorläufigen Drittquartalszahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen verfehlt. Überdies senkte Outset Medical die Jahresumsatzprognose.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.631,14 -0,5% -173,73 +1,5% S&P-500 4.349,61 -0,6% -27,34 +13,3% Nasdaq-Comp. 13.574,22 -0,6% -85,46 +29,7% Nasdaq-100 15.184,10 -0,4% -57,02 +38,8% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 819 Mio 800 Mio Gewinner 486 1.759 Verlierer 2.405 1.113 Unverändert 82 92

Leichter - Zunächst hatten sich die Märkte noch widerstandsfähig gezeigt auf die einen Tick höher ausgefallenen US-Verbraucherpreise im September. Im Handelsverlauf drehte die Stimmung aber. Am Anleihemarkt fielen die Kurse, im Umkehrschluss zogen die Renditen kräftig an und am Aktienmarkt tauchten die Kurse ab. Im Handel war zwar zu hören, dass Inflationszahlen nicht dazu angetan seien, die US-Notenbank zu einer Zinserhöhung im November zu bewegen. Sie untermauerten aber die Befürchtung, dass die Zinsen für länger erhöht bleiben dürften - und das nachdem sich an den vergangenen Tagen nach taubenhaften Aussagen am Rentenmarkt Entspannung breitgemacht hatte. An anderer Stelle hieß es, der Inflationsbericht sei "leicht enttäuschend", aber "nicht traumatisch". Die Inflation könnte sich noch ein wenig verschlechtern, bevor sie sich erholen werde. Walgreens Boots Alliance schnellten um 7,0 Prozent nach oben. Die Drogeriemarktkette verfehlte zwar die Gewinnerwartungen, teilte aber auch mit, dass die relativ hohe Dividende sicher bleibe. Ford verbilligten sich um 2,0 Prozent, nachdem die Autogewerkschaft UAW im Tarifstreit überraschend die Mitarbeiter des größten Ford-Werks in Kentucky zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte. General Motors verloren 2,1 Prozent. Für die Aktie des deutschen Schuhherstellers Birkenstock verläuft der Start an der Nyse weiter schlecht. Nach dem missglückten Börsendebüt am Vortag mit einem Abschlag von über 12 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis ging es um weitere 6,6 Prozent abwärts auf 37,55 Dollar. Ausgegeben worden war das Papier zu 46 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,08 +7,6 5,00 65,5 5 Jahre 4,70 +11,0 4,59 69,8 7 Jahre 4,73 +13,7 4,59 76,0 10 Jahre 4,71 +14,3 4,56 82,5 30 Jahre 4,87 +17,5 4,70 90,1

Am Anleihemarkt kehrten nach der jüngsten deutlichen Entspannung nach diversen taubenhaft interpretierten Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank wieder Inflations- und Zinssorgen zurück, weil die Verbraucherpreisinflation im September einen Tick höher als erwartet ausgefallen war. In der Folge ging es mit den Renditen wieder kräftig nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0548 +0,2% 1,0531 1,0629 -1,5% EUR/JPY 157,87 +0,1% 157,72 158,50 +12,5% EUR/GBP 0,8641 -0,1% 0,8646 0,8635 -2,4% GBP/USD 1,2206 +0,2% 1,2178 1,2310 +0,9% USD/JPY 149,66 -0,1% 149,77 149,10 +14,1% USD/KRW 1.348,76 +0,3% 1.344,98 1.336,45 +6,9% USD/CNY 7,3062 +1,7% 7,1806 7,2977 +5,9% USD/CNH 7,3066 -0,0% 7,3095 7,2957 +5,5% USD/HKD 7,8220 -0,0% 7,8236 7,8209 +0,2% AUD/USD 0,6320 +0,1% 0,6316 0,6414 -7,2% NZD/USD 0,5920 -0,2% 0,5928 0,6006 -6,8% Bitcoin BTC/USD 26.788,90 +0,1% 26.752,49 26.841,77 +61,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Dollar ging es parallel zum Zinsanstieg kräftig aufwärts, der Dollarindex machte einen Satz um 0,7 Prozent. Der Euro fiel von 1,0620 vor den Inflationszahlen auf 1,0530 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,73 82,91 +1,0% +0,82 +7,6% Brent/ICE 86,68 86 +0,8% +0,68 +6,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert und damit widerstandsfähig auf nach viel stärker als erwartet gestiegenen US-Ölvorräten in der zurückliegenden Woche. Dazu war die US-Ölförderung mit 13,2 Millionen Barrel pro Tag so hoch wie nie zuvor auf Wochenbasis. "Die Rekordproduktion, die geringeren Exporte und der Höhepunkt der Wartungsarbeiten in den Raffinerien im Herbst haben gemeinsam zu einem gewaltigen Anstieg der Rohölvorräte geführt", erläuterte Matt Smith von Kpler. Für Preisunterstützung dürfte auch gesorgt haben, dass die Internationale Energieagentur (IEA) angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas vor erhöhten Risiken für das Ölangebot warnte. Zugleich erwartet die IEA für dieses Jahr einen Anstieg der Rohölnachfrage auf ein Rekordniveau.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,06 1.869,07 +0,4% +7,99 +2,9% Silber (Spot) 22,01 21,88 +0,6% +0,14 -8,2% Platin (Spot) 871,90 873,00 -0,1% -1,10 -18,4% Kupfer-Future 3,59 3,59 -0,0% -0,00 -5,8%

Der Goldpreis gab um 0,3 Prozent nach, belastet von steigenden Zinsen am Anleihemarkt und auch dem deutlich festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BRUTTOINLANDSPRODUKT (BIP) SINGAPUR

Das BIP stieg im dritten Quartal um 0,7 Prozent zum Vorjahr, während Volkswirte den Anstieg auf 0,45 Prozent geschätzt hatten. Bereinigt wurde zum Vorquartal ein Anstieg um 1 Prozent verzeichnet; hier hatten Ökonomen mit einem Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet.

USA - Politik

Das Chaos bei den Republikanern im US-Repräsentantenhaus geht weiter: Der von den Konservativen für den Vorsitz der Kongresskammer nominierte Abgeordnete Steve Scalise hat seine Kandidatur zurückgezogen. Das gab der 58-Jährige angesichts mangelnder Unterstützung aus den eigenen Reihen bekannt.

AMAZON

hat mit seiner jüngsten zweitägigen "Prime Day"-Verkaufsaktion das Vorjahresergebnis übertroffen. Die Erklärung enthielt keine spezifischen Verkaufszahlen. Amazon teilte auf die Frage nach konkreten Zahlen mit, dass es über diese Erklärung hinaus keine weiteren Details gebe und fügte hinzu, dass es mit den Ergebnissen "zufrieden" sei.

QUALCOMM

will im Dezember seine Belegschaft um etwa 2,5 Prozent verkleinern. In Unterlagen, die Qualcomm bei der kalifornischen Arbeitsbehörde eingereicht hat, heißt es, dass das Unternehmen plane, 1.064 Stellen in San Diego und 194 in Santa Clara zu streichen, wobei der Abbau Mitte Dezember erfolgen soll. Qualcomm gab zuletzt an, weltweit 51.000 Mitarbeiter zu haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.