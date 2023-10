NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Pharma- und Laborausrüsters dürften entsprechende Kürzungen der Konsensschätzungen nach sich ziehen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Deshalb, sowie wegen der ungewissen Entwicklung 2024 und 2025 dürfte die Aktie kurzfristig um rund 10 Prozent einbrechen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 22:37 / BST

