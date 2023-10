Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola hat am Donnerstag eine regelrechte Abfuhr erhalten. Der Titel sackte in den späteren Abendstunden um insgesamt - 8 % ab. Die Notierungen konnten damit am zweiten Tag hintereinander das jeweilige Vortagesniveau nicht mehr halten. Dies ist durchaus ein Zeichen. Allerdings gibt es bei Nikola derzeit wenige Meldungen, die überhaupt auf das wirtschaftliche Niveau des Unternehmens schließen lassen könnten - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...