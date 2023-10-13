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WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
13.10.23
09:20 Uhr
22,030 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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ZALANDO SE Chart 1 Jahr
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ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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5-Tage-Chart
FRAPORT
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FRAPORT AG47,900-1,14 %
MORPHOSYS AG25,160+7,89 %
SARTORIUS AG VZ286,20-10,98 %
ZALANDO SE22,030+1,15 %
ZALANDO SE ADR11,4000,00 %
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