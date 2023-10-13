BARCLAYS HEBT BPER BANCA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 4,30 (3,80) EUR BARCLAYS HEBT MONTE DEI PASCHI AUF 'OVERWEIGHT'(EQUAL W.) - ZIEL 3,40 (3,20) EURBARCLAYS HEBT SOUTH32 AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 225 (180) PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6300 (6400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 32,10 (31) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT SWISS RE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 115 (98) CHFGOLDMAN HEBT HOLCIM AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 57 (48) CHFJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 89 (90) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 4100 (4000) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT SUBSEA 7 AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 170 (90) NOKJPMORGAN HEBT AEROPORTS DE PARIS AUF 'NEUTRAL'(UNDERWEIGHT) - ZIEL 115(118) EURJPMORGAN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...