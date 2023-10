NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Holcim von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 57 Franken angehoben. Analyst Pierre de Fraguier begründete seine Änderungen in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der robusten Gewinnentwicklung des Baustoffkonzerns. Die Bilanz sei solide und lasse Spielraum für weitere Fusionen und Übernahmen oder auch weitere Kapitalrückflüsse./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

