Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarkt-Aktivitäten kommen seit Beginn des neuen Quartals noch nicht so richtig in Gang, so die Analysten der Helaba.Die EU habe am Dienstag mit einer Dual-Tranche im Mittelpunkt gestanden. Es seien ein neuer 20-jähriger Bond mit einem Volumen von 4 Mrd. EUR emittiert und die bis 5. Oktober 2026 laufende Anleihe um 2 Mrd. EUR aufgestockt worden. Die neue Anleihe habe ein Orderbuch in Höhe von 48 Mrd. EUR generiert, die Aufstockung in Höhe von 37 Mrd. EUR. Bei beiden hätten die finalen Spreads im Vergleich zur Vorgabe um 2 Bps eingeengt und die Emissionen damit als Erfolg gewertet werden können. Am Mittwoch hätten die Caisse des Depots et Consignations diesen Rückenwind für einen 7-jährigen Sustainability Bond (500 Mio. EUR) sowie die Cassa Depositi e Prestit (500 Mio. EUR) genutzt. Beide hätten mit Orderbüchern in Höhe von 1,5 bzw. 1,8 Mrd. EUR die Ziellinie problemlos überquert. ...

