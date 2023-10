News von Trading-Treff.de Der große Widerstand im DAX wurde per Schlusskurs verfehlt. Damit ist weiterhin die Gefahr einer Abwärtswelle gegeben zum Trading 13. Oktober Widerstand 15500 wurde nicht überwunden Als Videoversion ist die Analyse hier zu finden: Den große Widerstandsbereich im "Big Picture" beschäftigte uns im Trading seit einigen Wochen. Zum Mittwochabend kamen wir dem Bereich sehr nah und waren damit in der Morgenanalyse am 12.10.2023 ...

