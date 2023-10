DJ EUREX/Renten-Futures gehen auf Erholungkurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es am Freitagmorgen auf allen Laufzeiten in den deutschen Anleihe-Futures. Die Kontrakte setzen damit zur Gegenbewegung an, nachdem sie am Vortag mit den US-Preisdaten abgerutscht waren. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 26 Ticks auf 129,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,21 Prozent und das Tagestief bei 128,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.400 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 92 Ticks auf 123,00 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 116,02 Prozent.

October 13, 2023 02:42 ET (06:42 GMT)

