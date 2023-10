MADRID (dpa-AFX) - In Spanien sind die Verbraucherpreise im September etwas stärker gestiegen als bisher bekannt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die nach europäischer Methode gemessenen Lebenshaltungskosten (HVPI) um 3,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden leicht um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert. Im Monatsvergleich wurde die Erstschätzung dagegen bestätigt. Demnach stieg das Preisniveau von August auf September um 0,6 Prozent./bgf/stk