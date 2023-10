DJ Porsche steigert Verkäufe in ersten neun Monaten um ein Zehntel

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz deutlich weniger Autoverkäufe in China hat Porsche in den ersten neun Monaten weltweit mehr Sportwagen verkauft. Wie die Porsche AG mitteilte, kletterte der Absatz bis Ende September um ein Zehntel auf 242.722 Fahrzeuge. Starkes Wachstum erzielte das Unternehmen in Europa ohne Deutschland: Die Sportwagenverkäufe kletterten hier um 23 Prozent auf 51.742 Einheiten. In Nordamerika erzielte Porsche ein Absatzplus von 14 Prozent auf 64.487 Autos.

Deutlichen Gegenwind spürte das Unternehmen dagegen in China, dem weltweit größten Automarkt. Hier sackten die Verkaufszahlen um 12 Prozent auf 60.748 Fahrzeuge ab. "Dies liegt vor allem an der weiterhin herausfordernden Wirtschaftslage in dieser Region", heißt es in der Mitteilung.

Beim Elektromodell Taycan zogen die Verkäufe den weiteren Angaben zufolge in den neun Monaten um 11 Prozent auf 27.885 Fahrzeuge an.

Für den weiteren Jahresverlauf zeigte sich Porsche zuversichtlich: "Die weltweiten Auslieferungen sowie die Nachfrage nach Modellen unserer Marke befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau", sagte Vertriebschef Detlev von Platen laut Mitteilung.

