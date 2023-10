BEIRUT/TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat angesichts der US-Militärunterstützung für Israel vor einer Eskalation gewarnt. "Amerika fordert alle zur Zurückhaltung auf, außer Israel, und das ist inakzeptabel", sagte Hussein Amirabdollahian laut einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des iranischen Außenministeriums bei seiner Ankunft im Libanon. Die US-Unterstützung schüre Sorgen vor einem Flächenbrand und neuen Fronten, sagte er.

Unterdessen traf Amirabdollahian in der libanesischen Hauptstadt Beirut auf den Generalsekretär der Schiitenorganisation Hisbollah, Hassan Nasrallah, einen treuen Verbündeten Teherans. Die Organisation gilt als weitaus mächtiger als die Hamas im Gazastreifen. Ihr Einfluss reicht tief in den von Krisen gelähmten libanesischen Staat. Die Organisation kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, wo bereits viele Menschen aus Furcht ihre Orte verließen.

Nach der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel hatte der Iran in den vergangenen Tagen eine Verstrickung in den Großangriff zurückgewiesen. Auch wenn es laut US-Erkenntnissen keine eindeutigen Beweise für eine direkte Beteiligung des Irans an den Angriffen gibt, hat Teheran die Organisation seit Jahren mit Ausrüstung, Ausbildung und Geld unterstützt. Die Staatsführung im Iran gratulierte der Hamas zu dem Angriff und bekundete Solidarität./arb/DP/ngu