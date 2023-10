DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsicht vor US-Banken-Zahlen - Sartorius brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem etwas leichteren Start zeigen sich Europas Börsen am Freitag. Belastend wirken weiter die am Vortag veröffentlichten stärker als erwartet gestiegenen US-Verbraucherpreise für September. Sie sorgten für eine scharfe Beendigung des jüngsten Trends fallender Renditen. Die US-Zehnjahresrendite machte einen Sprung um 14 Basispunkte auf 4,71 Prozent. Am Morgen rentieren 10-jährige Treasurys bei 4,65 Prozent. Der DAX gibt 0,3 Prozent ab auf 15.382 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,2 Prozent auf 4.191 Punkte.

Zugleich kommt die Berichtssaison zunehmend in Gang. In den USA wird diese am Mittag "offiziell" mit der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup eingeleitet. Händler erwarten bis dahin bei Europas Bank-Aktien eine vorsichtige Haltung. Aktuell notiert der Branchen-Index 0,4 Prozent im Minus.

Sorgen um China nehmen zu

Die neuen Konjunkturdaten aus China können die Märkte ebenfalls nicht inspirieren. Dort gingen Importe und Exporte zwar beide zurück, jedoch die Exporte geringer als erwartet, die Importe stärker. Dazu fielen auch die chinesischen Erzeugerpreise einen Tick stärker als erwartet. "In der Summe zeigt sich damit langsam ein Bild, wo sich die Weltkonjunktur erholt, aber China zum Bremsklotz wird", kommentiert ein Händler. Dies sei das komplette Gegenteil der bisherigen Einschätzung Chinas als Lokomotive der Weltkonjunktur. Michael Hewson, Chef-Analyst von CMC Markets, fürchtet nun, die moderate Erholung im August könnte nur ein Einmaleffekt gewesen sein.

Sartorius überrascht negativ

Mit einer negativen Überraschung haben Sartorius aufgewartet: Zu schwachen Drittquartalszahlen kommt auch eine gesenkte Prognose für 2023. Der Umsatz wird im Jahr 17 Prozent tiefer als im Vorjahr gesehen. Die Citigroup spricht dazu von Margenschwäche in allen Sparten. Besonders auffallend sei der Bereich Lab Products and Services (LPS) - hier seien die Umsätze 16 Prozent unter der Konsensschätzung ausgefallen. Nach der gestutzten Prognose erwarten die Analysten geringere Markterwartungen, so zB 10 Prozent weniger Gewinn (EBITDA).

Entsprechend fallen die Aktien um 10,4 Prozent. Auch Merck KGaA werden davon in Mitleidenschaft gezogen und verlieren 3,3 Prozent.

Umstufungen sorgen für größere Kursbewegungen bei lange verschmähten Titeln: So hat die HSBC Zalando auf "Buy" nach "Hold" hochgestuft, die Aktien legen 1,5 Prozent zu. Morphosys springen sogar um 8 Prozent, hier hat sich Morgan Stanley positiv geäußert. Bei Baustoffhersteller Holcim geht es 0,8 Prozent höher, nachdem Goldman Sachs die Verkaufsempfehlung gestrichen hat.

Fraport hat solide Verkehrszahlen für den Monat September vorgelegt. Zwar sind die Passagier-Zahlen in Frankfurt leicht unter der Erwartungen der Citi ausgefallen. Dafür haben sich die griechischen Flughäfen besser entwickelt. Die Analysten bleiben optimistisch gestimmt für den Flughafenbetreiber und rechnen mit einer anhaltenden Erholung im kommenden Jahr. Bei den Aktien geht es um 1,1 Prozent tiefer.

Für Energiekonzern Oersted geht es in Dänemark um fast 6 Prozent tiefer. Hier wurden Strompreiserhöhungen in den USA für einige Offshore-Windparks abgelehnt. Bei Tomtom in Amsterdam wundert man sich über das Minus von 5,7 Prozent nach ihren Geschäftszahlen. Die Analysten der ING nennen sie "inline" und loben sogar den starken Cashflow.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.193,64 -0,1% -4,59 +10,5% Stoxx-50 3.971,68 -0,0% -1,42 +8,8% DAX 15.399,84 -0,2% -25,19 +10,6% MDAX 25.292,77 +0,0% 1,81 +0,7% TecDAX 2.992,64 -1,4% -42,53 +2,5% SDAX 12.769,46 -0,1% -16,88 +7,1% FTSE 7.650,90 +0,1% 6,12 +2,6% CAC 7.097,85 -0,1% -6,68 +9,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,76 -0,03 +0,19 US-Zehnjahresrendite 4,65 -0,05 +0,77 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:11 Uhr Do, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0550 +0,2% 1,0543 1,0553 -1,4% EUR/JPY 157,89 +0,1% 157,82 158,02 +12,5% EUR/CHF 0,9562 +0,0% 0,9565 0,9564 -3,4% EUR/GBP 0,8635 -0,1% 0,8645 0,8639 -2,4% USD/JPY 149,67 -0,1% 149,70 149,74 +14,1% GBP/USD 1,2218 +0,3% 1,2194 1,2215 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,3074 -0,0% 7,3068 7,3089 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.879,44 +0,5% 26.794,30 26.689,78 +61,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,77 82,91 +2,2% +1,86 +8,9% Brent/ICE 87,60 86,00 +1,9% +1,60 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,00 1.869,07 +0,7% +12,93 +3,2% Silber (Spot) 22,12 21,88 +1,1% +0,24 -7,7% Platin (Spot) 872,55 873,00 -0,1% -0,45 -18,3% Kupfer-Future 3,60 3,59 +0,3% +0,01 -5,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 13, 2023 03:44 ET (07:44 GMT)

