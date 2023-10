Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein schwacher Handelstag ab. Der DAX gab am Morgen zum Handelsstart leicht um 0,3 Prozent auf 15.379 Punkte nach. Auch der MDax und der EuroStoxx schwächelten zunächst. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetDie US-Börsen verzeichneten gestern Kursrückgänge, ...

