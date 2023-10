Köln (ots) -Unterhaltsam, witzig und zugleich lehrreich: Was "Sesame Street's Mecha Builders" auf dem Bildschirm auszeichnet, gilt jetzt auch für ein gedrucktes Magazin. Als Teil von RTL Deutschland überträgt der Kids-Publishing-Bereich bei Gruner + Jahr das Erfolgsrezept der Animationsserie auf eine Zeitschrift für Kinder im Vorschulalter. Die erste Ausgabe kommt heute in den Handel. Mit dem neuen Monatstitel baut das Medienunternehmen sein Kinderzeitschriften-Portfolio als Lizenznehmer weiter aus.Die Erstausgabe erscheint in einer Druckauflage von rund 70.000 Exemplaren und ist zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. Das Magazin bietet jede Menge Ansätze für die Zielgruppe von drei bis sechs Jahren, sich spielerisch mit naturwissenschaftlichen Fragen und Antworten vertraut zu machen. Auf 36 Seiten erwartet die jungen Fans der Mecha Builders eine bunte Mischung aus Comic, leicht zugänglichen Wissensthemen und interaktiven Elementen wie Rätsel, Malvorlagen und Bastelideen. Ein Gadget auf jedem Cover, das thematisch zur jeweiligen Monatsausgabe passt, rundet das Magazin ab und bringt Wissen und Spaß in jedes Kinderzimmer.Im Zentrum von "Sesame Street's Mecha Builders" stehen die Hauptfiguren Mecha Elmo, Mecha Abby und Mecha Krümel als Roboterheld:innen, die ihre Superkräfte einsetzen, um Probleme zu lösen. Die Anzüge des Trios sind bis zum Kragen prall mit Technik gefüllt. Unter dieser Prämisse vermittelt die Kinderzeitschrift schon den Kleinsten erstes Wissen aus den MINT-Feldern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).Mina Manoussi, Vice President Kids bei Gruner + Jahr (RTL Deutschland): "Wir freuen uns, dass wir nach 'Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler' nun mit 'Sesame Street's Mecha Builders' bereits zu einer zweiten Lizenzmarke der renommierten Kreativschmiede Sesame Workshop ein Print-Magazin entwickeln durften. Es adaptiert Inhalte aus der Serie und ihren Markenkern auf originelle Weise für das Kinderzeitschriften-Segment und passt somit hervorragend zu unserer Ausrichtung im Kids-Bereich. Dort können wir mit medienübergreifenden Angeboten rund um unsere hauseigene Wissensmarke GEOlino schon eine echte Erfolgsgeschichte vorweisen. Auf diesem Erfahrungsschatz bauen wir bei der Markteinführung des neuen Lizenzmagazins auf und planen für das kommende Jahr bereits weitere spannende Projekte mit verschiedenen Partnern - zum Beispiel ein Magazin rund um einen weltbekannten Meeresbewohner."Bei Gruner + Jahr Kids werden neue Lizenz-Magazine in enger Abstimmung mit den Lizenzgebern entwickelt und crossmedial über alle Kanäle und Plattformen beworben, die die Zielgruppe erreichen. Die journalistische Kompetenz sowie die Erfahrungen aus fast drei Jahrzehnten mit der Kindereigenmarke GEOlino bieten dabei beste Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg, ebenso die große Reichweite unter dem Dach von RTL Deutschland.Der Ausbau des Lizenz-Publishings erfolgt in enger Zusammenarbeit mit RTL Consumer Products und allen Geschäftsbereichen von RTL Deutschland. Durch die Bündelung der Kräfte im Bereich Consumer Products ist das Unternehmen mit einem starken Angebot im Markt vertreten, das auch im Publishing-Segment weiterhin für externe Lizenznehmer offen bleibt.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider, Senior Communication Manager SUPER RTL | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5625102