Oldenburg (ots) -Wie bereits in der ersten Jahreshälfte, nimmt mein-dienstrad.de auch im zweiten Halbjahr an wichtigen Branchenmessen teil. So präsentiert sich das Oldenburger Unternehmen vom 17. bis 18. Oktober 2023 auf dem bfp FORUM (https://bfpforum.de/) in Halle 45 in Mainz - der Leitmesse für betriebliche Mobilität. Der renommierte Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing tritt auf der Messe am Stand B.17 mit dem interessierten Fachpublikum in den persönlichen Austausch. Dort informiert er rund um das Thema Dienstrad-Leasing - angefangen von den vielen Vorzügen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bis hin zur Umsetzung im Betrieb."Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der zunehmenden Relevanz von Nachhaltigkeit und Gesundheit spielt das Dienstrad-Leasing eine nicht zu unterschätzende Rolle. Deshalb möchten wir mit unserer Teilnahme am diesjährigen bfp FORUM wertvolle Impulse setzen, um noch mehr Arbeitgeber für das Dienstrad-Leasing zu begeistern", sagt Bente Stein, Leiterin Vertrieb Großkunden bei mein-dienstrad.de.bfp FORUM als Leitmesse für betriebliche Mobilität mit umfangreichem VortragsprogrammDas bfp FORUM findet in diesem Jahr erstmals in Mainz und der neuen Location Halle 45 statt. Auf 4.800 Quadratmetern ist das Forum die optimale Plattform für alle Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider und Verantwortlichen aus den Bereichen HR, Einkauf und Facility-Management. Die umfangreiche Fachmesse bietet neben zahlreichen Ausstellern ein praxisnahes Fachprogramm (https://bfpforum.de/event/bfpforum-1/agenda) und sämtliche Innovationen zu den Themenbereichen E-Mobilität, betriebliche Mobilität und Fuhrparkmanagement. Auch ein Vortrag speziell zum Thema Dienstrad-Leasing (https://bfpforum.de/event/bfpforum-1/track/best-practice-mit-neuen-wegen-der-zusammenarbeit-gemeinsam-ins-ziel-radln-65) steht auf der Agenda.Dienstrad-Leasing von höchster Relevanz für die betriebliche MobilitätAls erfahrener Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing gehört mein-dienstrad.de zu einem der über 50 angemeldeten Aussteller in Mainz. Das bfp FORUM bietet für das Oldenburger Unternehmen damit die ideale Gelegenheit, um mit Entscheidern und Verantwortlichen aus den Bereichen Fuhrparkmanagement und Mobilität persönlich in Kontakt zu treten und über das Dienstrad-Leasing allgemein sowie individuelle Leasingmodelle für Unternehmen jeder Größe aufzuklären."Das Dienstrad-Leasing ist eine sehr gute Möglichkeit, um nicht nur den bestehenden Mitarbeitenden im Unternehmen einen attraktiven Benefit zu bieten und sie an sich zu binden, sondern ebenfalls neue Talente auf sich aufmerksam zu machen", erklärt Bente Stein und ergänzt: "Das Dienstrad-Leasing ist eine umweltfreundliche Mobilitätslösung, von dem sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmende profitieren können. Mit einem erfahrenen Anbieter gelingt die Umsetzung vergleichsweise unkompliziert und weniger bürokratisch, als manche vermuten würden."Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de