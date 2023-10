Bonn (ots) -- Aktuelle Geschäftslage in der Consulting-Wirtschaft überwiegend positiv.- Stimmung im Consulting-Mittelstand am besten- Der unklare Ausblick bereitet Unternehmen nach wie vor Sorgen.Der jüngste Geschäftsklimaindex (GKI) des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) lässt eine konjunkturelle Seitwärtsbewegung der Branche erkennen. In der vierteljährlich durchgeführten Befragung liegt der Indexwert für die Unternehmensberatungsbranche im September 2023 bei 96,0 Punkten (Q2/2023: 96,7). Der Consulting-Branchenindikator wird nach der gleichen Systematik wie der ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft erhoben. Im Vergleich dazu entwickelt sich der GKI deutlich positiver (Ifo-Geschäftsklimaindex 09/2023: 85,7 Punkte - ein Rückgang um 2,9 im Vergleich zu 88,6 Punkten 06/2023). BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Die Stimmung unserer Branche ist gut, insbesondere in den mittelständischen Unternehmen. Doch der Ausblick ist aktuell unklar. Wir sehen aber moderat positive Zeichen und rechnen deshalb damit insgesamt mit einer positiven Entwicklung."Stimmung im Consulting-Mittelstand momentan am bestenUnternehmen mit einem Umsatz zwischen 1 und 10 Millionen Euro erreichen einen Indexwert von 99 (Q2/2023: 99,9). 46% von ihnen sind zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage, 39% haben den Plan übertroffen. Ein Drittel (33%) von ihnen geht von einer positiveren Entwicklung in den kommenden sechs Monaten aus, die Hälfte (51%) rechnet mit einer konstanten Entwicklung. Noch positiver äußern sich Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 50 Mio. EUR Umsatz/Jahr, die einen Indexwert von 98 erzielen (Q2/2023: 95,1). 43% von ihnen sind zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage, 39% haben den Plan übertroffen. 28% erwarten eine positivere Entwicklung in den kommenden sechs Monaten, fast zwei Drittel (63%) prognostizieren eine konstante Entwicklung.Strategieberatungen mit Aufwind, HR spürt EinsparungenConsultingunternehmen mit dem Schwerpunkt Strategieberatung blicken deutlich optimistischer in die Zukunft als zuletzt: Sie verzeichnen mit 94 Punkten und einem Anstieg von 2,8 Punkten die positivste Entwicklung. Ähnlich positiv ist das Stimmungsbild in den Sanierungs- und Insolvenzberatungen. Mit 106 Punkten ist der Indexwert hier etwas höher als zuletzt (Q2/2023: 105,6). HR-Beratungen hingegen verzeichnen einen deutlichen Rückgang um 4,5 auf 94 Punkte (Q2/2023: 98,5). Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass aktuell Personalentwicklungs-Maßnahmen auf Eis gelegt werden. Positive Signale erhält die Beratungsbranche auch durch eine erhöhte Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor. 46% der Befragten bewerten die Nachfrage aus diesem Bereich aktuell positiv (Q2/2023: 36%).Ausblick bereitet SorgenInsgesamt geht die gesamtwirtschaftliche Entwicklung geht auch an der Consulting-Wirtschaft nicht spurlos vorüber. Der Indexwert für große Beratungsfirmen, deren Umsatz 50 Mio. Euro übersteigt, sinkt um 1,5 Punkte auf 96 (Q2/2023: 97,5). Sie spüren vermehrt die Zurückhaltung ihrer Kunden bei der Beauftragung neuer Großprojekte. Noch schlechter fällt die Einschätzung kleiner Beratungen und Einzelunternehmer aus, deren Umsatz unter 250 TEUR liegt. Ihr Indexwert fällt um 7,6 Punkte auf 87 (Q2/2023: 94,6). Kleine Beratungen haben oft nur wenige Kunden und sind umso stärker von Einsparungen oder Kürzungen auf deren Seite betroffen.Studie und MethodikDie BDU-Geschäftsklimabefragung ist das zentrale Stimmungsbarometer der Consultingwirtschaft und bietet aktuelle Einblicke in die Geschäftslage sowie die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate - differenziert nach Unternehmensgröße und Beratungsschwerpunkt. An der quartalsweise online durchgeführten Befragung haben sich im Zeitraum vom 21. bis 27. September 2023 395 Beraterinnen und Berater aus Consultingunternehmen aller Größenordnungen aus der gesamten Consultingbranche beteiligt und ihre Einschätzung zur gegenwärtigen Geschäftslage sowie zu den Erwartungen für die kommenden sechs Monate abgegeben. Das BDU-Geschäftsklima Consulting basiert auf einer regelmäßig durchgeführten Gesamtmarktbefragung analog der Befragungssystematik des ifo-Wirtschaftsinstituts.Download der Pressemitteilung unter: https://www.bdu.de/news.Über den BDU:Wir vertreten die deutsche Consultingwirtschaft mit ihren bundesweit mehr als 43,7 Mrd. Euro Umsatz und über 220.000 Mitarbeitenden.Unsere Mission: Die ständige Verbesserung dieser für die deutsche Wirtschaft bedeutenden Dienstleistung und Sicherstellung des hohen Qualitätsniveaus unserer Mitgliedsunternehmen: Von der Unternehmensberatung über die Strategieberatung und Sanierungsberatung bis hin zur Personalberatung. Durch Studien, Zertifizierungen, Leitfäden, Networking und Weiterbildung tragen wir dazu bei, dass Unternehmen und Verwaltung in Deutschland immer bestmöglich beraten werden.