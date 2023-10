Innsbruck (ots) -Festkonzert zum Auftakt der Konzertsaison 23/24Im 1. Symphoniekonzert der Konzertsaison 23/24 gibt es für das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck gleich doppelt Grund zu feiern: Den Start der neuen Konzertsaison und ein rundes Jubiläum. Das TSOI wird 130!Was 1893 eigens für die Tiroler Landesausstellung in Innsbruck mit einem 27-köpfigen Orchester begann, ist im Laufe der 130-jährigen Orchestergeschichte zu einem Klangkörper von über 75 Musiker:innen herangewachsen. Heute ist das TSOI eine tragende Säule in der Tiroler Kulturlandschaft.Am 19. und 20. Oktober, im Rahmen des 1. Symphoniekonzerts der Konzertsaison 23/24, mit dem Titel Gestern und Heute, das gleichzeitig ein Festkonzert zum Jubiläum ist, präsentiert das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck unter der Leitung der jungen Dirigentin Delyana Larazova eine Collage aus Vergangenheit und Gegenwart, aus Oper und Konzert: Von populären Melodien von Rossini und Brahms, die beim "I. Concert des Innsbrucker Stadtorchesters" am 4. November 1893 unter Orchestergründer Martin Spörr auf dem Programm standen, über Antonín Dvoráks berühmte Sinfonie Aus der neuen Welt, die im Gründungsjahr des TSOI komponiert und in New York uraufgeführt wurde, bis zum Heute in Gestalt eines neuen Werks des gebürtigen Innsbrucker Komponisten und Klangspuren Schwaz-Leiters Christof Dienz.PROGRAMMGiochano Rossini Ouvertüre zur Oper Guillaume TellJohannes Brahms Ungarischer Tanz Nr. 5Christof Dienz Lux Umbra, Ballettmusik mit kleinem ConcertinoAntonín Dvoráks Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 Aus der neuen WeltTERMINEDonnerstag, 19.10.23 / 20.00 UhrFreitag, 20.10.23 / 20.00 UhrSaal Tirol, Congress InnsbruckKonzerteinführung jeweils um 19.15 Uhr im Foyer1. Symphoniekonzert 23/24Datum: 19.10.2023, 20:00 UhrOrt: Congress Innsbruck, Saal TirolRennweg 3, 6020 Innsbruck, ÖsterreichUrl:https://www.tsoi.at/produktion/1-symphoniekonzert-23_24/1. Symphoniekonzert 23/24Datum: 20.10.2023, 20:00 UhrOrt: Congress Innsbruck, Saal TirolRennweg 3, 6020 Innsbruck, ÖsterreichUrl:https://www.tsoi.at/produktion/1-symphoniekonzert-23_24/Pressekontakt:Mag. Désirée BurtscherPressesprecherinT +43 512 52074-364d.burtscher@landestheater.atwww.landestheater.at/presseOriginal-Content von: Tiroler Landestheater & Orchester GmbH Innsbruck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172220/5625190