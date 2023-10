© Foto: picture alliance / CFOTO



Die Titel von Tempest Therapeutics haben eine beispiellose Kursrallye hingelegt nach guten Neuigkeiten zu einem Krebsmedikament. So konnten Anleger aus 1.000 US-Dollar 40.000 US-Dollar machen.So etwas erlebt man am Aktienmarkt nicht alle Tage. Der Aktienkurs von Tempest Therapeutics ist am Mittwoch an der Wall Street um knapp 4.000 Prozent hochgeschnellt, nachdem das Unternhemen positive Studienergebnisse zu einem Krebsmedikament veröffentlicht hat. Am Dienstag kostete eine Aktie noch 0,24 US-Dollar, gestern Abend waren es dann 9,77 US-Dollar. Wer also vor Bekanntgabe der Ergebnisse 1.000 US-Dollar in Tempest-Titel gesteckt hat, konnte daraus innerhalb eines Tages 40.708 US-Dollar machen. …