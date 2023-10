Wiesbaden (ots) -Zum 01. Oktober 2023 hat Peter Battenberg sein Amt als Geschäftsführer der hessischen Rotkreuztochter Volunta niedergelegt. Der 69-Jährige verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Hans Menger an.Ein langes Berufsleben für die Freiwilligendienste und den SchüleraustauschZusammen mit dem DRK Landesverband Hessen und hessischen Kreisverbänden gründete Battenberg die Volunta gGmbH im Jahr 2004 aus dem "Team FSJ". Unter seiner Geschäftsführung entwickelte sich Volunta zum größten Anbieter des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in Hessen mit 180 Mitarbeiter/-innen. Die rasante Entwicklung ist maßgeblich auf die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Freiwilligen und der Einrichtungen sowie auf die enge Verbindung zu den Menschen und Institutionen vor Ort zurückzuführen. Heute werden jährlich 3.500 Freiwillige in über 1.000 Einrichtungen in Hessen von der Altenhilfe bis zum Rettungsdienst, von ökologischen Projekten bis zum Kulturbereich eingesetzt.Kampf für mehr BildungschancenPeter Battenberg engagierte sich mit großer Leidenschaft für die Förderung von gleichen Bildungschancen und die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. "Mir war es stets ein Herzensanliegen, durch unsere Arbeit und Projekte sicherzustellen, dass alle Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder elterlicher Unterstützung gleiche Bildungschancen erhalten und angemessen gefördert werden," betonte er.Sein Engagement erstreckte sich weit über die Grenzen Hessens hinaus und umfasste Austauschprogramme mit Ländern des Globalen Südens sowie die Förderung des gemeinnützigen Schüleraustauschs mit sozialem Engagement.Ein bedeutender Meilenstein während Battenbergs Geschäftsführung war das Urteil zur Befreiung des FSJ von der Umsatz- und Ertragssteuer. In der entscheidenden Frage, ob das FSJ als Lern- und Bildungsjahr für junge Menschen anzusehen ist oder mit Leiharbeit verglichen werden kann, erzielte Volunta einen wichtigen Erfolg, von dem alle FSJ-Träger bundesweit profitieren. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung des FSJ als Bildungsjahr.Gesellschafterversammlung bestellt Hans Menger als NachfolgerAls Nachfolger hat die Gesellschafterversammlung den langjährigen stellvertretenden Geschäftsführer und Bereichsleiter Finanzen, Verwaltung und IT von Volunta, Hans Menger, bestellt. Der 59-jährige Sozialbetriebswirt, der 1992 seine Karriere beim DRK Odenwaldkreis begann, übernimmt sein Amt in schwierigen Zeiten. Denn der Bund will die Freiwilligendienste im nächsten Jahr deutlich weniger finanziell fördern."Unsere Verpflichtung ist es, allen jungen Menschen weiterhin die Chance zu geben, sich freiwillig für unsere Gesellschaft einzusetzen. Freiwilligendienste ermöglichen ihnen, sich auszuprobieren, sich zu orientieren und ermutigen sie, aktiv an der Gestaltung ihrer eigenen Zukunft teilzunehmen. Mittelkürzungen bei den Freiwilligendiensten sind deshalb das falsche Signal. Wir wollen das Freiwillige Soziale Jahr noch bekannter machen und vor allem den Zugang erleichtern", so Menger.Volunta dankt Peter Battenberg für sein unermüdliches Engagement und freut sich auf die Fortführung seiner erfolgreichen Arbeit unter der Leitung von Hans Menger.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika, Spanien und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.dePressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 9 75 01 51E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5625227